“Her türlü jet motorunu üretebiliriz”

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye’nin havacılık motorları alanında geldiği noktayı özetlerken, “TEI olarak artık ülkemizin ihtiyacı olan en büyüğünden, en küçüğüne her türlü jet motorunu yapacak, geliştirecek ve üretecek güçteyiz” dedi.

Canlı yayınlanan bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Akşit, Türkiye’nin havacılık motorları alanında geldiği noktayı özetlerken, stüdyoda, üretimden çıkmış gerçek motorlar üzerinden tek tek sunum yaptı.

2013’ün son günlerinde TEI’de göreve başladığını paylaşan Akşit, söz konusu dönemde Ar-Ge ekiplerinin 100 kişinin altında olduğunu söyleyerek, “O dönem pistonlu motorlar alanına yoğunlaşmıştık çünkü ülkemizin gündeminde İHA’lar vardı. İlk geliştirdiğimiz motorlarımız da ülkemizin özgün İHA’ları için oldu. TEI-PG115, TEI-PD155 ve TEI-PD170 motorlarımız bu çalışmalarımızın birer ürünüdür. Bu üç motorumuzda da seri üretim fazına devam ediyoruz” dedi. TEKNOFEST 2021’de ilk prototipini sergiledikleri TEI-PD222ST motorunun da pistonlu motorlar alanındaki çalışmalarının bir devamı gibi değerlendirilebileceğini aktaran Akşit, bu motor projesinde rakip motorlara göre ciddi güç avantajı sağlanacağını paylaştı.

TEI’de, özgün motor geliştirme çalışmalarında binin üzerinde mühendisle çalıştıklarını anlatan Akşit, “10 millî motor geliştirdik. 5’i seri üretime girdi. Sadece motor projesini ortaya koymakla yetinmiyoruz, motorda kullanılacak malzemelerin geliştirilmesi alanında da çalışıyoruz” diyerek TEI tarafından Türkiye’de ilk kez üretilen bazı motor parçalarını gösterdi.

“Hem sivil hem askerî amaçla kullanılabilecek motorumuzla şampiyonlar ligindeyiz”

En çok gündemde olan projelerinden birinin TEI-TS1400 Turboşaft isimli ve basında ve kamuoyunda ‘Gökbey’in motoru’ olarak da anılan motor olduğunu söyleyen Akşit, “Bu projemiz sektör içinde geldiğimiz noktayı göstermesi açısından da ülkemiz için oldukça önemli. Uygun sertifikasyon süreçlerini tamamladığımızda hem sivil hem askerî amaçla kullanılabilecek motorumuzla, gururla, bu alanda şampiyonlar ligindeyiz diyebiliyoruz. Motorumuzun güç sınıfına uygun tüm helikopterle de uyarlanabilecek bir motor geliştirdik. İhtiyaç halinde farklı platformlara entegrasyonu için de çalışmalar yapabiliriz.” diyen Akşit, TEI-TS1400 motorunun Gökbey ile ilk insanlı uçuş iznini 2023 yılı bitmeden almayı hedeflediklerini ileterek, “TEI olarak artık ülkemizin ihtiyacı olan en büyüğünden, en küçüğüne her türlü jet motorunu yapacak, geliştirecek ve üretecek güçteyiz” dedi.