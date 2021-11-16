Her Ortama Lazım Olan: Duyduğunda Uyarı Veren Yapay Zekâ Geliştirildi!

İnsan ilişkilerini, insan haklarını ve eşitlikçi bir ortamı bozan toksik davranışların belki de hepsi dilde başlıyor. Haberlerde görebileceğiniz cinsiyetçilik, homofobi ve ırkçılık gibi kaynakları olan çoğu cinayet ve taciz suçunun temelinde, kullandığımız dillerde bunları besleyen ifadeler yer alıyor. Her gün daha fazla insan kullandıkları dil konusunda farkındalık sahibi oluyor. Ancak üniversite öğrencilerinin geliştirdiği bir cihaz, bu süreci hızlandırabilir.

Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği ürünlerin sergilendiği ‘Global Grad Show’da tanıtılan bir cihaz, yanındakileri uyararak politik doğruculuktan şaşmamalarını sağlıyor. Yapay zekayla çalışan ‘Themis’, ofansif ifadeleri saptayarak ifadenin sahibine ‘haddini bildiriyor’.

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akın zamanda Dubai Tasarım Haftası dahilinde düzenlenen ‘Global Grad Show’, birbirinden ilginç ve inovatif icatlara sahne oldu. Bunlardan biri ise, adını adalet ve düzen tanrıçası Themis’ten alan yapay zeka destekli bir cihaz oldu. Bu cihazın görevi, ortamdaki konuşmalardan ofansif ve sakıncalı ifadeleri seçerek ifadeyi sarf eden kişiyi sesli bir şekilde uyarmak.

Lambaya benzer bir şekle sahip Themis, üzerindeki sensörlerle konuşmaları aktif olarak dinliyor. Yapay zeka sayesinde politik olarak yanlış bir ifade kullanıldığında olaya el atan cihaz, sesini yükselterek kişiye yaptığını hatanın farkına varmak için süre veriyor. Konuşmacılar bu 2 dakikalık süre içerisinde özür dileme ve yapılan yanlış hakkında düşünme, tartışma fırsatı buluyor.

Cihazın geliştirilmesinin ardındaki neden, toplumda her bireyin dediklerinden sorumlu olacağı ve konuşurken empati yoluyla karar vereceği bir ortam oluşturmak. Bir süre denendikten sonra cihazın okullarda, ayrıştırıcı ifadelerin gençler tarafından kolayca kullanılabileceği ve karşı tarafı etkileyebileceği bu eğitim ortamlarında kullanılabileceği düşünülüyor.