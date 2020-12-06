Her gün 18 binden fazla sahte web sitesi oluşturuluyor

Günde 18 binden fazla sahte web sitesi oluşmasının ve çoğunun markalara ait olmasının endişe verdiğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, hackerlerin bu tuzaklarına karşı hem kullanıcıları hem de şirketleri uyarıyor.

Hackerlerin amaçlarına ulaşmak için denemedikleri yol kalmıyor. Bunların arasında ise gerçeklerine birebir benzeyen ve kullanıcıyı yanıltan sahte web siteleri başı çekiyor. Araştırmalar, bilinen çoğu markanın sahte web sitesinin defalarca oluştuğuna dikkat çekerken, bu yıl yalnızca 10 markadan oluşturulan 4 binden fazla sahte web sitesi bulundu. Kimlik avı ve sahte web sitelerindeki artışın tehditlerine dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, yükselen bu tehdidin şirket itibarına ve kullanıcı bilgilerinin güvenliğine ciddi zararlar verebileceğinin altını çiziyor.

Günde 18 Binden Fazla Sahte Web Sitesi Oluşturuluyor

İnternet ortamı, dolandırıcılık ve hırsızlıkla doluyor. Siber suçlular cezasız bir şekilde, markaları yanlış tanıtmakta ve açık bir şekilde kullanıcıları da aldatarak önemli verilerine ulaşıyor. Kimlik avının gerçekleştiği ya da dolandırıcılıkların cirit attığı internet ortamında ise 2020’de şu ana dek günde 18 binden fazla sahte web sitesi oluşturulmuş. İtibarlı şirketlerin ve markaların isimlerini, web sitelerini taklit eden hackerlerin çoğu zaman amaçlarına ulaştığına dikkat çeken Gürsel Tursun, özellikle e-posta yoluyla kişilerin bu tuzaklara çekildiğini belirtiyor.

Bilinen 10 Markaya Ait 44 Bin Kimlik Avı ve Dolandırıcılık Web Sitesi Bulunuyor

Araştırmalar Ocak ayından Eylül ayına kadar bilinen 10 markaya ait 44 bin sahte web sitesinin oluşturulduğunu raporluyor. Özellikle listenin başından inmeyen markalar arasında Microsoft, Apple ve PayPal yer alıyor. Bilinen birçok markanın taklitlerinin kullanıcılara çok gerçekçi geldiğini ve dolandırılmalarının mümkün olduğunu dile getiren Gürsel Tursun, şirketlerin bununla mücadele etmesi için her zaman tetikte olmasını ve keşfedilen sahte sitelere yaptırımlar yapması gerektiğini belirtiyor. Kullanıcıların da e-posta yoluyla gelen kimlik avı saldırılarına karşı sahte URL linklerine tıklamaması gerektiğini belirten Tursun, güvensiz ve alakasız duran mail içeriklerine temkinli yaklaşılmasını öneriyor.