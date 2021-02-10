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Her gün 1 milyon yatırımcı online ticaret platformu üzerinden işlem yapıyor

2020 yılının gündemini oluşturan belirsiz günler dünya genelinde insanların ek gelir arayışlarının artmasına neden oldu. Türkiye’de yerli yatırımcı sayısında aylık ortalama 65 bin artış yaşanırken rotalar çevrimiçi ticaret platformlarına çevrildi. Çevrimiçi ticaret platformu Binomo, 2020’de her gün Türkiye dahil 133 ülkeden 1 milyon yatırımcıya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Bilim ve Teknoloji 10.02.2021, 18:52
Her gün 1 milyon yatırımcı online ticaret platformu üzerinden işlem yapıyor

Birikimlerini doğru yöneterek ek gelir elde etmek isteyenler vatandaşlar çevrimiçi ticareti önemli bir fırsat olarak gördü. Merkezî Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2020’de 782 bin 367 kişi Borsa İstanbul'da yatırım yapmaya başladı. Yerli gerçek yatırımcı sayısında ise aylık ortalama 65 bin artış yaşandı. 

Küresel ölçekte bakıldığında da Market Intelligence Data tarafından yayınlanan bir rapora göre global çevrimiçi ticaret platformlarının önümüzdeki beş yıl içinde gelir bazında yüzde 5,1’lik büyüme ile küresel pazar büyüklüğünü 2025 yılına kadar 16 milyar 780 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu seyirde belirleyici olan oyuncuların başında gelen ve kısa vadeli ticarete odaklanan çevrimiçi ticaret platformu Binomo, her gün Türkiye dahil 133 ülkeden 1 milyon yatırımcıya ev sahipliği yaptığını açıkladı. 

“Yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini göstermek istiyoruz”

Konuya ilişkin detayları paylaşan Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, temel amaçlarının yatırım yapmayı ve ek gelir elde etme deneyimi olsun veya olmasın, herkes için mümkün hale getirmek olduğunu belirtti. Anne Kmel,"Binomo olarak kullanıcı dostu arayüzümüz ve mobil uygulamalarımızla yatırım dünyasının keşfedilmesini kolaylaştırıyor ve bu süreçte öğretici bir rol üsteniyoruz. Profesyonel düzeyde eğitimler, analitik hizmetler, müşteri desteği ve aracılık hizmetleri sunarak yatırımda doğru atılmış adımların artırılmasını amaçlıyoruz. Her deneyim seviyesine uygun üyelik modellerimizle dünya borsalarından dövize ve emtialara kadar hesap tipine göre 60’tan fazla varlığa yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Daha önce yatırım yapmamış ancak bu yolda adım atmak isteyen kişilerin de minimum yatırımlarla ticaret yapmaya başlamasının önünü açıyor, yönlendirmelerde bulunuyor, öğretici desteği sunuyor, böylece yüksek miktarlarda gelir kaybı gibi risklerin önüne geçerek insanlara nasıl ticaret yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini biliyor ve bunu göstermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Haftada 36 milyondan fazla işlem yapılıyor 

Tercih edilme sebepleri arasında güvenli yatırım imkanının ilk sırada geldiğine de değinen Anne Kmel, “Binomo üzerinden yapılan yatırımlar ve bu yatırımlardan elde edilen kazançların ödemeleri için üst düzey ek güvenlik seviyeleri kulanıyor, 3D Secure olarak adlandırılan güvenlik seviyesinin yanı sıra Uluslararası Finans Komisyonu’nda bulunan Kategori "A" üyeliğimiz ile yapılan tüm işlemler için güvenlik koruması garanti ediyoruz. İşbirliklerimizi ise tamamen şeffaf tutuyor, yüksek teknolojimiz ile de yatırımcıların dünya finans piyasalarını ve riskleri objektif olarak değerlendirmelerine olanak tanıyoruz. Bu sayede 133 ülkede günde 1 milyon yatırımcının ticaret yapmasına imkan veriyoruz. Halihazırda bünyemizde bir haftada 36 milyondan fazla işlem gerçekleştiriliyor. İnsanlara yatırım yapmayı öğrettikçe bu rakamların daha artacağına inanıyoruz. Bunun için teşvik edici uygumalara da gidiyor, son olarak Şubat ayı sonuna kadar ‘FIRSTMOVE’ kodu ile platformumuza katılan kullanıcılara 2 kat bonus hediye ediyoruz.” dedi.

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