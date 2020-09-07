Her derde deva olan şifa kaynağı zemzem suyu faydaları nelerdir?

Zemzem suyu içerinin susuzluğu ve açlığı ortadan kalkar. Zemzem suyunun uhrevi bir önemi ve faydası vardır. Avrupa'da ve ABD'de yapılan araştırmalar sonucunda zemzem suyunun az da olsa kükürt içerdiği tespit edilmiştir. Günlük hayatımızda kullandığımız içme sularında daha fazla kükürt vardır. Zemzem suyunun faydaları hakkında yapılan Kanada'daki araştırmaya göre zemzem, içerisinde mikroorganizma ve bakteri bulmayan tek su olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından da zemzem suyu, dünyanı en sağlıklı suları arasında değerlendirilir.

Dinimize göre zemzem suyu çok faydalı ve mucizevi bir sudur. Hastalıklara karşı tedavilerde de kullanılan zemzem suyunu içen kişi besmele çekmeli, daha sonra suyu oturarak içmelidir. Zemzem suyunun hikayesi hakkında da araştırmalar yapılmakta mucizevi zemzem suyu nasıl ortaya çıktı? Tıbbi açıdan diğer sulardaki mineral oranlarıyla zemzem suyundaki mineral miktarı farklı olduğu ifade edilmiştir. Zemzem suyu içerek hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Magnezyum, kalsiyum bunun temellerini oluşturur.

İnsan vücudundaki hücreleri güçlendiren zemzem suyunun derecesi 13 ph derecedir. Diğer tüm sulara göre çok daha fazla mineral barındıran zemzem suyu çok daha besleyicidir. Yüksek kalsiyum ve magnezyum içermesi nedeniyle yorgun insanların yorgunluklarının azalmasına neden olan zemzem suyunun faydaları arasında vücuda direnç depolama da vardır.

Zemzem suyu kuyusundan saniyede 8 bin litre su çekiliyor bu da günde 692 bin litre zemzem demektir. 24 saat boyunca su çekilip 11 dakika durulduğunda kuyu eski seviyesine geliyor.

ZEMZEM SUYUNUN TIBBİ FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle böbrek yetmezliği gibi böbrek problemleri yaşayanların Kabe'den gelen zemzem suyunu içmeleri tavsiye edilir. Zemzem suyu, hayatın olağan akışı nedeniyle yaşanan psikolojik sorunlar, uykusuzluk, üzüntü gibi strese bağlı durumlara da iyi gelir.

ZEMZEM SUYU CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Zemzem suyunun cilde faydaları oldukça fazladır. Cild, zemzem suyuyla yıkanır bazı cilt hastalıkları karaciğerden geldiği için aç karınla zemzem içilmesi tavsiye edilir. Ayrıca zemzem suyu kalp krizi riskini azaltır, zemzem ile ovulan vücut kış aylarında üşümez. Zemzem suyu, sıtma yani humma hastalığına da birebirdir.

ZEMZEM SUYU ABDETSİZ İÇİLİR Mİ?

Dijitalleşen dünyada çok sık bilgisayar kullanımı, akıllı telefon kullanımı gibi durumlar nedeniyle migren ve kronik baş ağrısı sıkıntıları yaşanır. Zemzem suyu aynı zamanda baş ağrısına da çok iyi gelir. Zemzem suyu görmeyi de iyileştirir. Zemzem suyu nasıl içilir? Bu soru da son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Zemzem suyu içerken mutlaka besmele çekilmelidir. Zemzem suyu abdetsiz içilir mi? İlahiyat hocaları zemzem suyunun abdestsiz de içileceğini belirtir.

Dünyadaki en mukaddes topraklarda kaynayan zemzem suyu aynı zamanda Peygamber efendimizin kalb-i şerifinin de yıkandığı sudur. Zemzem suyu içmek sünnettir.