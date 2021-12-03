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Hayat Eve Sığar, App Store Awards 2021'de 'en iyi uygulama' seçildi
Covid-19 salgınıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması "Apple Store Award 2021"'de en iyi uygulama ödülünü kazandı.
Bilim ve Teknoloji 03.12.2021, 15:13 03.12.2021, 15:16
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2021 uygulama ödüllerini açıkladı. App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulama seçilirken Türkiye'den de liste hazırlandı.
Türkiye App Store uygulama mağazası içinde 'Hayat Eve Sığar' en iyi uygulama seçildi.
Hayat Eve Sığar uygulamamız "App Store Awards 2021" de "En İyi Uygulama" seçildi.— Hayat Eve Sığar (@_hayatevesigar) December 3, 2021
Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.https://t.co/Cck9SCjF0m#AppStoreAwards2021 pic.twitter.com/xRP12e3QZ3