Havalimanı TEKNOFEST’e hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak TEKNOFEST hazırlıklarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi, festivalin yapılacağı Samsun-Çarşamba Havalimanı’ndaki çalışmalarının da yüzde 90’ını tamamladı. Alanda yol alt ve üst yapısı, otopark alanları ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

150 bin metrekarelik kazı dolgu çalışmasının yapıldığı havalimanında 300 bin metreküp dolgu malzemesi kullanıldı. 2 bin metre yol 3,5 metreden 8 metre genişliğe çıkarıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bölgeye 68 bin metrekare sıcak asfalt döküldü. Ek olarak TEKNOFEST bağlantı yolları için de 20 kilometre sathi kaplama çalışması yapılacak.

"Bu festival önemli bir fırsat"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin şehrimize yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz olarak gerçekleştirilebilmesi için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Festivalin yapılacağı havalimanında yürüttüğümüz alt ve üst yapı işlerimizin yüzde 90’ını tamamladık. Temmuz sonu gibi tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projemiz, çevre düzenlemelerimiz, bilim merkezi, keşif kampüsü gibi birçok alanda yatırım yapıyoruz. Bu festival de kentimiz için oldukça önemli bir fırsat. Milletvekillerimiz, Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK’larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurt içi hem de yurt dışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.