Havacılık, aviyonik ve uzay araçları üreticileri Türksat’ın desteğiyle bir araya geliyor

Ankara’da Türksat’ın iletişim desteğiyle 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri, Türkiye’nin havacılık, aviyonik ve uzay araçlarıyla ilgili önde gelen isimlerini buluşturuyor.

İlk olarak düzenlendiği 2007 yılından bugüne kadar yaklaşık iki yılda bir düzenlenen Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri’nin (HASS) dokuzuncusu, Savunma Sanayii Başkanlığı desteği ile The Ankara Hotel’de gerçekleştirilecek. Hayata geçirilmekte olan birçok havacılık, aviyonik ve uzay araçları projesi ile bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın artması nedeniyle düzenlenen seminerle savunma sektörü çalışanlarının, KOBİ’lerin, üniversite ve araştırmacıların bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak 9. HASS’nin sağlayacağı bilgi paylaşımı ile havacılık ve uzay sistemleri üretimindeki milli ve yerli üretimin artırılması hedeflenirken, Milli Muharebe Uçağı’nın üretimine de katkı sağlaması bekleniyor.

Hava ve Aviyonik Sistemleri Seminerleri’nin ilk günü açılış konuşmaları ile başlarken, iki ayrı salonda panellerle devam edecek. Yerli ve milli ürünlere ilişkin sunumların da yapılacağı panel ve seminer www.hava-aviyoniksistemlerisemineri.com adresinden yapılacak.