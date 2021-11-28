Hata avcısı

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Rıza Sabuncu, son 1,5 yılda teknoloji devi Apple’ın çeşitli güvenlik açıklarını bulup bildirerek toplam 20 bin dolarlık ödül kazandı.

Teknoloji ve yazılım şirketleri, programlarının, sitelerinin ya da yazılımlarının olası hatalarını bulmak ve açıkları hızlı bir şekilde gidermek amacıyla kullanıcılar için ödüllü Bug Bounty (hata avı) ismi verilen programlar düzenliyor. Hataları bulup bildiren kişiler, şirketler tarafından hatanın durumu, önemi gibi kriterlere göre çeşitli miktarlarda para ile ödüllendiriliyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olan ve Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden birinde yazılım geliştirici olarak çalışan 25 yaşındaki Rıza Sabuncu da tespit ettiği hatalar sayesinde başta Apple’dan olmak üzere çok sayıda şirketten ödül kazandı. Sabuncu, son 1,5 yılda Apple’dan toplamda 5 kez ödül kazandığını belirterek, “Bu ödüller üçü 2 bin 500, biri 5 bin, biri de 7 bin 500 dolar olmak üzere toplamda 20 bin dolar. Apple’a gönderdiğim her güvenlik açığıyla ödül kazanmadım. Ödül kazanamadığım güvenlik açıkları için teşekkür ettikleri bir sayfa var ve orada defalarca adımı yazıp teşekkürlerini ilettiler” dedi.

Hata avcılığı konusunda henüz çok yeni olduğunu ifade eden Sabuncu, “Apple’da bulduğum ilk güvenlik zafiyetini bildirmemle ödül kazanmam beni yenilerini bulmaya itti. İlk olarak 2020’nin mayıs ayında cep telefonumu garanti kapsamında göndermek için Apple canlı destek ile iletişime geçtiğim sırada telefonumun seri numarasını gördüm. Bu farklı bir servisten geliyordu. Servisi biraz kurcaladıktan sonra sohbet kısmında destek alan herkesin cihazlarının seri numaralarına erişebildim. Bu sorunu bildirdiğimde sorun çok kısa sürede giderildi ve ödül kazandığımı bana ilettiler. İlerleyen süreçte de hataları bulup ilettim ve bulduğum açıklardan dolayı toplamda 20 bin dolarlık ödül kazandım. Bunun yanı sıra farklı teknoloji şirketleri ya da sitelerden de hatalarını bulup ödül kazandım. Örneğin bir hosting firmasından 2 bin sterlin ödül kazanmıştım” diye konuştu.

"Çocukluğumdan beri bilgisayar tutkum var"

Çocukluğundan bu yana bilgisayarlara ve özellikle de oyunlara tutkusu olduğunu belirten Rıza Sabuncu, “Hep bilgisayarlarla iç içe bir hayatım oldu ve ailem de beni hep destekledi. Üniversitede de aldığım eğitimle bunu pekiştirdim. Son 6,5 yıldır çeşitli şirketlerde back-end developer olarak çalıştım, şu anda da Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden birinde çalışıyorum” dedi.