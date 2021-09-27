Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEKNOFEST’e En Çok Proje Sunan Vakıf Üniversitesi Oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik paydaşları arasında olduğu, Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda düzenlendi.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçen TEKNOFEST 2021’e, öğrenci ve akademisyenleri tarafından geliştirilen 235 teknolojik ürünle katılan HKÜ, vakıf üniversiteleri arasında en çok proje başvurusu yapan üniversite oldu. Önceki yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına 43 proje ile katılan HKÜ, güçlendirdiği takımlarıyla performansını da yükselterek başvuru sayısını 5,5 kat artırmayı başardı. HKÜ, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına öğrencilerinin yaptığı 1400’ün üzerinde başvuruyla da ayrı bir rekor kırdı.

İnsansız hava araçlarından su altı drone aracına kadar 235 proje ile 6 farklı final başarısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TEKNOFEST 2021 kapsamındaki yarışmalarda 6 farklı kategoride finale kalarak ayrı bir başarıya daha imza attı. TEKNOFEST alanında kurulan stantlarda, üniversitenin finale kalan cihazları ve uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin geliştirdiği eğitim simülatörü, köprülü vinç simülatörü, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik temelli sanal terapi, termal kameralı drone, sanal gerçeklik temelli turizm projesi vb. gibi diğer çözüm ve uygulamalar da sergilendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin projeleriyle finale kaldığı 6 kategori şöyle: İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Turizm Teknolojileri Yarışması, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmaları.

“Lider olmaktan gururluyuz”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 2021’de vakıf üniversiteleri arasında lider olmaktan gurur duyduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 235 proje ile TEKNOFEST’e 2021 yılında en çok başvuru yapan vakıf üniversitesi oldu. Bu da bizleri gururlandırdı. Türkiye’nin, hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren, somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var. Gençlerimizin eğitimine, çalışmalarına ve geleceklerine dört elle sarılmasını istiyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak güçlü altyapımızla, Ar-Ge kapasitelerini açığa çıkarabilmeleri için Kuluçka Merkezi, Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve benzeri verdiğimiz desteklerle, sağladığımız fırsatlarla, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Teknoloji ve inovasyonu önceleyen eğitim anlayışı doğrultusunda takım olarak çalışabilen ve her alanda donanımlı gençlerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum.”

Türkiye’nin önemli firmalarının kurduğu stantlarla yer aldığı TEKNOFEST 2021’de, Hasan Kalyoncu Üniversitesi de teknolojik çalışmalarını, etkinlik ve ürünlerini tanıttı. Üniversite’nin standında sergilenen savunma sanayi çözümleri, simülatörler, medikal ürünler, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları festival boyunca her yaştan ziyaretçinin ilgi odağı oldu.