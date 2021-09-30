Hamza Dağ: “İnternet gazeteciliği ve sitelerinin düzenlemeye ihtiyacı var”

SAMSUN (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, internet gazeteciliği ve siteleri hakkında çalışma yürüttüklerini, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bir dizi programlara katılmak üzere Samsun’a geldi. Samsun’da 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’ni de ziyaret eden Hamza Dağ, burada son günlerde gündemde olan internet siteleri düzenlemesi ve uydu ücretleri ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

“İnternet gazeteciliği ve sitelerinin düzenlemeye ihtiyacı var”

Yeni düzenlemeler için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Hamza Dağ, “İnternet gazeteciliği ve internet siteleri konusu bizim de gündemimizde. Siteler ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Henüz ete kemiğe bürünmüş değil ama çalışmaya bu anlamda başlanmış olması ve değişik mecralardan bu konu hakkında görevi olanlardan bilgileri aldık. Bir çerçeve içinde burada devam ediyoruz. Çünkü bu konu bir düzenlemeye ihtiyaç olan konu. Türkiye’nin her ilinden bununla alakalı talep ve istekler geliyor. Bu istekler doğrultusunda bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini biz de düşünüyoruz. Bir şekilde bu alanda teknik imkanlar elverdiği sürece bu mecrada çalışanların da diğer mecralarda çalışanlarla aynı hak ve yetkilerde olması, aynı gelir durumunu elde etmesi ve aynı hükümlülüklerin de bulunması önemi olacaktır. STK’lardan da yapmış olduğu çalışmaların ve istemiş oldukları çerçevenin bize iletilmesini, meclise iletilmesini, diğer kurumlara iletilmesini ifade ettik. Onlardan gelenler ve bizim kendi çalışmalarımızla inşallah önce bir komisyonda değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra kabinedeki ilgili bakanlar ile görüşecek. Sonra da mecliste diğer gruplarla görüşülecek. Ondan sonra da meclise intikalini sağlayacağız. Şu anda bu konuyla alakalı somut adım atmış durumdayız. Bir şekilde adımlara devam ediyoruz. Çalışmalar mecliste yürüyor. Biz de tanıtım ve medya başkanlığı olarak bu çalışmalara destek veriyoruz. Herkesin istediği dört dörtlük bir şeyi çıkartmak arzuluyoruz” dedi.

“Yerel televizyonların uydu ücretleri konusunda da bize talep geliyor”

Uydu ücretleri konusuna da açıklık getiren Dağ, şunları söyledi:

“Yerel televizyonlar ile ilgili uydu ücretleri konusu bize gelen taleplerden birisi. Uydu ücretleri ile alakalı da şu anda RTÜK bir çerçeve içinde TÜRKSAT’a o çerçeveyi göndermiş vaziyette. TÜRKSAT ile yaptığımız görüşmeler ve konuşmalar sonrasında o çerçeve boyutunda karar vermesini bekliyoruz. Bunu da takip ediyoruz. Bizim için siyaset ve siyasette olanlar açısından medya zaten yapmış olduğumuz işlerin tanıtım anlamında önemli bir mecra olarak bulunuyor. Biz de medya ile ilişkilerimizi bu anlamda karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde kurmaya devam ediyoruz.”

Konuşmanın ardından Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Hamza Dağ’a üzerinde ismi yazılı olan Atatürk armalı Samsunspor forması hediye etti. Ziyarette ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş, Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar ve cemiyet üyeleri hazır bulundu.