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Hakkı Alkan uyardı: “(Metaverse) Şuan da kesinlikle buraya ciddi bir bütçe ile girmenizi tavsiye etmiyorum”

Metaverse ortamında arsa alım-satım işlemleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Teknoloji Editörü Hakkı Alkan, “Şuan da kesinlikle buraya ciddi bir bütçe ile girmenizi tavsiye etmiyorum. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Belki deneme amaçlı bir şeyler yapabilirsiniz. Ama kesinlikle yatırım aracı olarak kullanmamanız gerektiğini hatırlatmış olayım” dedi.

Bilim ve Teknoloji 23.01.2022, 11:03
Hakkı Alkan uyardı: “(Metaverse) Şuan da kesinlikle buraya ciddi bir bütçe ile girmenizi tavsiye etmiyorum”

Metaverse ortamında arsa alım-satım işlemleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Teknoloji Editörü Hakkı Alkan, “Şuan da kesinlikle buraya ciddi bir bütçe ile girmenizi tavsiye etmiyorum. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Belki deneme amaçlı bir şeyler yapabilirsiniz. Ama kesinlikle yatırım aracı olarak kullanmamanız gerektiğini hatırlatmış olayım” dedi.

Son günlerde dünya genelinde ama özellikle de Türkiye’de Metaverse evreni üzerinden arsa alım satım işlemleri oldukça yükselmiş durumda. Metaverse evrenini, arsa alım satım işlemlerini, yasal zemini ve bu teknolojinin geleceğini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Teknoloji Editörü Hakkı Alkan, “Son zamanların en popüler konularından birisi olan Metaverse’de arsa alıp satma. İstanbul’da belli bölgelerin arsa olarak dijital ortam üzerinden satılması gibi konular var. Herkes merak ediyor. Acaba ‘kripto para gibi mi, erkenden girersek köşeyi döner miyiz’ gibi bir beklenti var. Yalnız arka tarafta sistem aynı şekilde çalışmıyor. Yani kripto paralardaki gibi ‘erkenden alalım, daha sonra epey bir para kazanacağız’ durumu olmayabilir. Hatta olmama ihtimali çok yüksek” ifadelerini kullandı.

“Şuan da kesinlikle buraya ciddi bir bütçe ile girmenizi tavsiye etmiyorum”

Metaverse evreninin gelecekte çok daha gelişeceğine dikkat çeken Hakkı Alkan, buranın bir yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir sanal evrenden bahsediyoruz. Buradaki sanal evrene girebilmek için şuan da farklı yapıdaki gözlükleri kullanmamız gerekiyor. Bunlar gerçekten ergonomik değil. Ama bunlar böyle olacak da değil. Tabii ki teknoloji değişiyor. Yeni teknolojiler geliyor ve çok daha küçük cihazlar ile biz bu evrene giriş yapmış olacağız. Bu sefer daha farklı bir boyut karşımıza çıkacak. Milyarlarca insanın hesap açtığı, içine girdiği bir ortamda acaba ne olacak? Buradaki arsalar acaba değerlenecek mi? Kafalarda birçok soru işareti var. Ama tekrar hatırlatıyorum, şuan da kesinlikle buraya ciddi bir bütçe ile girmenizi tavsiye etmiyorum. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Belki deneme amaçlı bir şeyler yapabilirsiniz. Ama kesinlikle yatırım aracı olarak kullanmamanız gerektiğini hatırlatmış olayım” şeklinde konuştu.

“Şuan yasal bir zemini yok”

Metaverse üzerinde arsa alım satım işlemlerinin gerçek dünyada nasıl karşılık bulacağına dair şuan herhangi bir yasal zemin olmadığını da hatırlatan Alkan, “Metaverse’den arsa almak yasal mı? Şuan almak ya da almamak konusunda bir netlik yok. Yani Metaverse üzerinden bir arsa aldığınızda yarın, öbür gün ‘bu arsa bana ait’ dediğiniz zaman, karşınızda tabii ki bir Tapu Kadastro Müdürlüğü yok. Tapu Kadastro Müdürlüğü de Metaverse ortamına aktarılırsa o zaman belki. Ama şuan bunun yasal olarak bir takibi yok arkadaşlar. Tabii ki bu bir dijital varlık. ‘Bu dijital varlığı aldım’ diyebilirsiniz. Bunun mahkemeleri vesaire sürebilir. Ama şuan yasal bir zemini yok. ’İşte Metaverse üzerinde İstanbul diye bir yer var ve ben burayı satıyorum. Bu mümkün mü? Yani İstanbul dediğimiz yer Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehri, insanlar kafasına göre satabilir mi’ şeklinde sorular var. Tekrar hatırlatıyorum, bir regülasyon şuanda burayı denetlemiyor. Denetlenmediği için de at koşturuluyor. O nedenle böyle yerler satılabilir, satıldığında da herhangi bir itiraz mekanizması şuan da yok. Sadece izlemek ile meşgulüz” diye konuştu.

“Metaverse’nin çok önemli bir hacme kavuşacağını düşünüyorum”

Metaverse’ün aslında teknolojinin geldiği son noktalardan biri olduğunu, ama bu durumun aslında daha bir başlangıç olduğunu vurgulayan Hakkı Alkan, şunları kaydetti:

“Ben Metaverse’ün çok önemli bir hacme kavuşacağını düşünüyorum. Çünkü ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz inanılmaz etkileşimli bir ortam. Hangi ihtiyaçlarımız var? Sosyalleşme ihtiyacımız var. Bunu Metaverse’de çok daha etkili bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bizim eğitime ihtiyacımız var. Bunu Metaverse’de bir gözlük takarak çok daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Biz spor yapmak istiyoruz, spora ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde sporunuzu da Metaverse evreninde iken sanal olarak orada gerçekleştirebilirsiniz, ama fiziksel olarak da sporunuzu yapmış olabilirsiniz. Tüm bu ihtiyaçlarımızı karşılarken tabii ki şuan da kullandığımız ekipmanlar ve bize gelen görüntü daha işin çok başlangıcı. Ama bu başlangıcı, çok da hızlı bir şekilde geride bırakacağımızı unutmayın. 30 yıl önce bir atari oynadığımızda televizyona 3-4 ayrı kablo ile bağlıyorduk, birçok kablolar vardı. Şimdi oyunlar acayip bir yere geldi. Mesela cep telefonlarımızdan bile bir konsol kalitesinde oyunlar oynayabiliyoruz. Metaverse’ün şuanki halini de öyle düşünebiliriz. Zamanla görüntü kalitesi, gecikme hızı ve benzeri bir çok etken gelişecek. Hatta gördüğümüz nesneler ile temas ettiğimiz nesneler arasında da hibrit bir etkileşimin olacağını düşünüyorum.”

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