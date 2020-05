Hafızanızı Geliştirmek İçin Kullanabileceğiniz 25 Kusursuz Teknik

25. Parçalara Bölmek

Parçalara bölerek çalışmak, ezberlemenin belki de en eski yöntemlerden birisidir. Uzun ve karmaşık bilgiyi, hatırlanması daha kolay olan daha küçük parçalara bölmek suretiyle çalışılır. Örneğin bir telefon numarasını düşünebilirsiniz. 7773451869 sayısı üç parçaya ayrılarak daha kolay ezberlenebilir: 777 345-1869. Aynı yöntemi gruplar halinde kategorize edilen modelleri ezberlemek için de uygulayabiliriz.

24. Ses Yinelemesi

Şarkı haline getirmek veya bir tekerleme şeklinde sürekli tekrarlamak bir metnin veya bir kodun ezberlenmesi açısından çok işe yarayabilir. Alliteration adlı bu yöntem birbirine yakın kelimelerin başında aynı harf veya sesin tekrarlarıdır. Bu yöntem en çok dil, oyun ve şiirlerde uygulanır.

23. Kafiye

İlköğretim okulu boyunca tekerlemeler ve şarkılar çocuklara bir şeyler öğretmede kullanılan tekniklerdendir. Yetişkinler için de aynı şey geçerlidir. Edgar Allan Poe'un bir şiirini ezberlememiz ya da radyo ile yüksek sesle şarkı söyleyebilmemiz için en sevdiğimiz pop sanatçısının şarkısının müziğini kullanabiliriz. Belki de, bu durum birkaç cümleyi eğlenceli bir şekilde ezberlememize izin veren kelimelerin oyunudur.

22. Kelime Oyunları

ABD, MLK ve LOL'un ortak noktası nedir? Hepsi kısaltmadır. Kısaltmalar, ezberlenmekte olunan her hangi bir kelimenin ilk harflerinden türetilmiş kelimelerdir. Bir kısaltmadaki her sembol, başka bir kelime için zihinsel bir işaret görevi görür. Bu sıralamayı bir cümle haline getirin ve bir akrotomunuz olsun. Bu teknikler oldukça yaygındır.

21. Tekrarlama

Tekrarlama, en etkili bellek yöntemi olabilir, ancak onu nasıl kullanacağınızı biliyorsanız. Beynimiz doğal olarak, belirli bilgileri tekrar tekrar kullanarak daha hızlı bir şekilde geri çağırmamıza izin veren belirli sinirsel yollar içerir. Aslında temel olarak, kısa süreli belleği uzun vadeye dönüştürüyoruz. Bu yöntem spordaki kas hafızalarında da uygulanır.

20. Şemalaştırma

Organizasyon, ezberlemede önemli bir rol oynar ve hepimizin bu diyagramların bu rol-tablolarını, pasta grafiklerini, çizgi grafiklerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Şemalar bilgileri kategorilere göre özetler. Sadece benzerlikleri ve farklılıkları düzgün bir şekilde birbirinden ayırmakla kalmaz, aynı zamanda rahat bir bilgi çağrısı için mekansal belleğimize de başvururlar. Bu teknik, yığınlama kavramını kullanır ve detaylı bilgi yoluyla bilgi parçalarını bir araya getirmemizi sağlar. Derslerde, bu tekniği en iyi şekilde kullanarak notlarınızı bir hayli yükseltebilirsiniz.

19. Öğretme

Bilgileri gözden geçirdikten sonra, öğretme yoluyla akılda kalıcılığı artırabilir ve bir grup öğrenci mükemmel bir kitle oluşturarak birbirine yardımcı olabilir. Öğretmek aktif bir tekrarlama şeklidir ve daha da önemlisi bilginin geri çağrılması konusunda güven oluşturur. Araştırma arkadaşları, birbirlerine materyalleri daha iyi anlamalarına yol açan soruları eleştirerek yardımcı olurlar.

18. Gözü Kapalı Çalışmak

“Gözü kapalı” terimini kullanıyorum çünkü bilgileri hatırlarken notlarınıza başvuramayacaksınız. Bu yöntem bir makale okuduktan veya bir ders dinledikten sonra uygulanabilir. Bir sınıfı geçme durumunda, yeterli not aldığınızdan emin olun. Daha sonra notlarınızı hızlı bir şekilde gözden geçirin. Bilginin emilmesini kolaylaştırmak için notlarınız önünüzdeyken gözlerinizi kapatın ve tekrarlamaya çalışın.

17. Gözünde Canlandırma

Burada, bellek geliştirmesi için ilk aracımız görselleştirmedir. Görselleştirme, somut imgelerin soyut bilgilerden daha kolay hatırlanması sonucu ortaya çıkar. Örneğin, APPLE kelimesini gördüğünüzde, kafanızdaki A-P-P-L-E harflerini görmüyorsunuz. Bunun yerine bir elmayı görselleştirerek hafızanızda kalmasını sağlıyorsunuz.

16. Gözünüzü Kapatarak Hatırladığınızı Düşünmek

Görselleştirmeyi geliştiren bir pratik alıştırmadan başka bir şey değildir. Amaç, beynin rahatlamasıyla doğal görme hareketini geliştirmek ve böylece görsel belleği arttırmaktır. İyi bir duruşla oturun, sırtınızı ve boynunuzu hizalayın, elinizin avuçlarını yukarıda gösterildiği gibi gözlerin üzerine koyun ve rahatlayın. El yerleştirme önemlidir. Birçok varyasyon var, ama her biri aynı anlama çıkıyor. Kendi imgelerinizi icat ederek ve aklınızda kalanı görselleştirerek pratik yapabilirsiniz.

15. Görselleri Kelimelerle Çağrıştırmak

Beynimiz, geçmiş deneyimlere dayanan bilgileri depolar ve bunları hatırlamak için yeni bilgileri bu geçmiş olaylarla otomatik olarak ilişkilendirir. Bu doğru bir ilişkidir. Bununla birlikte, yeni kelime hazinesi öğrenmek için görsel ilişkilendirmeyi de uygulayabilirsiniz.

14. Hikayeleştirme

Fikirleri beyninizdeki nesnelere ve resimlere nasıl dönüştüreceğinizi öğrendikten sonra, artık bunları “birbirine bağlamaya” başlayabilirsiniz. Bu yöntem, uzun metinleri ezberlemek için en iyi yöntemdir. Fatih Sultan Mehmet,Yavuz Sultan Selim ve Kanuni ile başlayarak sıraları hatırlamak istediğinizi varsayalım. Biraz kelime oyunu ile hikayenizi devam ettirebilirsin.iz

13. Zihin Haritaları

Bu devrimci ezberleme yöntemi, 1960'lı yıllarda yaratıcı Tony Buzan tarafından popüler hale getirildi. Belirli bir mekânsal yönelim ve renk ile organize metinler oluşturmak için beynin her iki tarafını kullanmak için zihin haritaları yapılması sonucu ortaya çıkar. Sonuç olarak, hatırlama, yaratıcılık ve problem çözmeyi geliştiren bir yöntemdir. Bir harita her zaman canlı bir resim tarafından temsil edilen bir fikirle bir sayfanın ortasından başlar. Daha sonra bilgi dalları, bu özel merkez fikrine zihinsel bağlantılar kurmak için dışarı doğru yayılır.

12. Kazık Yönetimi

Kazık yöntemi, belirli bir sırayla öğeleri ezberlemek için kullanılan önceden belirlenmiş listelerdir. Her sistem bir resmi temel ya da genel olarak bilinen bir diziye dayanır. Bu şekilde, öğelerin sırasını sadece bir görüntüye ekleyerek saklarsınız. Uygun hazırlık ve kullanımla, bu sistemle neredeyse sonsuz miktarda bilgi depolayabilmenizi sağlar.

11. Alfabe Sistemi

Alfabe yöntemiyle hatırlamak kelimeleri veya konuları baş harflerine göre bir diziye oturtmaya dayanır. Harfler sayesinde çağrışım yaparak unutmak istemediğiniz ve aklınızda tutmak istediğiniz bilgiyi geri çağırabilirsiniz.

10. Sayı-Ritim Methodu

Sayıları ezberlemek biraz zor olabilir. Bu yöntem sayıları canlı, somut görüntülere dönüştürür. Somut görüntüleri ezberlemek soyut sembollerden çok daha kolaydır. Bu yöntem, sıralı bilgi setlerini ezberlemek için aynı amaca hizmet eder. Fakat alfabe yerine, onların kafiyeli ritimleri aracılığıyla çevrilen numaraları ezberleyebilirsiniz.

9. Sayı-Şekil Methodu

Sayı ve şekilleri birbirine bağdaştırarak bir ilişki kurabilir, bu sayede akılda kalıcılığı artırabilirsiniz. Bu yöntemin hatırlanması kolaydır çünkü her bir nesneyi eşleştirilmiş nesnesine benzeyen fiziksel bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Uzun, düz bir kalem 1'i gösterir, bir Kuğu'nın kıvrımlı boynu 2'yi temsil eder, bir üçgenin üç köşesi 3'ü temsil eder gibi akılda kalıcı hale getirilebilirsiniz.

8. Ezberleme Formülleri

Şimdi, sayıların görüntülere dönüştürülebileceğini biliyoruz, aynısı matematiksel semboller için de yapılabilir. Bu yöntem, "sayı şekil” yöntemine benzer. Şapkasında kırmızı bir çarpı olan bir hemşire artı sembolünü temsil eder. Zarif bir denizaltı, çıkarma işlemi sembolünü temsil eder. Bir cep saati çarpma veya "zaman" sembolünü temsil eder. Ve yarıya bölünen nesne kesir veya bölme sembolünü temsil eder. Yine, diğer sembollere ait görüntüleri arayabilir veya kendi başınıza oluşturabilirsiniz.

7. Sesli Sayı Sistemi

Sayıları ezberlemek için birkaç teknik olduğunu gördünüz. Yine de, fonetik sayı sistemi, çok miktarda bilgiyi ezberlemek için en etkili yöntemdir. Kafiye veya şekil kullanarak sayıları çevirmek yerine bu yöntem, sayıları sese dayalı olarak dönüştürür. Hatta bunun, okumak ve yazmak için başka bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda, kendi sesli harflerinizi eklerken rakamlar ünsüz olarak yazılır.

6. İsim-Yüz Yöntemi

Bu teknik ortalama hafızada bir insana bile sadece bir buluşmadan sonra en az 50 kişinin ismini hatırlamasına izin verir. Çoğu durumda, birinin yüzünü hatırlarız, ama onunla birlikte gelen ismi hatırlamakta güçlük çekeriz. Bu sorunu çözmek için her isim için bir ilişkilendirme yapılmalıdır. Örneğin deniz ismi uçsuz bucaksız bir deniz ile akılda kalabilir.

5. Dominic Sistemi Veya P-A-O Yöntemi

Bu sistem, bellek ustası Dominic O’Brien tarafından icat edildi ve ünlü insanları veya eylemleri hatırlama yeteneğimizi çağırıyor. Ana sisteme benzer şekilde, her sayı bir harfi temsil eder: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = S, 7 = G, 8 = H, 9 = N, 0 = O. Ancak sözcükler oluşturmak yerine, her harf ünlü bir kişinin baş harflerini temsil eder. Mesela, 13 rakamı A.C’ye eşit olacaktı. veya Ahmet Ceylan. Bir adım daha atabilir ve kişinize bir eylem ve Nesne (P-A-O yöntemi olarak) verebilirsiniz.

4. Dikkatli Olmak

Çoğu kişinin çalışmanın aksine doğru ve dikkatli dinleme yetisi gelişmiştir. Biri bir şey anlatırken sakince ve oldukça dikkatli dinlemek ve gözlemlemek çok faydalı bir öğrenme yöntemidir. Tamamen konsantre olmuş bir biçimde kulak kesilmek sizin o bilgiyi akılda tutmanızı kolaylaştıracaktır.

3.Roma Sarayı

Bu yöntem birçok isimle anılır, ama sıradan insanların sıradan hafızalarını sıra dışı hafıza makinelerine dönüştürmeyi başarmıştır. Yeni yürümeye başladığımızdan beri kullandığımız bir yeteneğin avantajlarından yararlanıyoruz - konumumuzu ezberlemek için özel yönelim ve doğal sezgimiz. Örneğin evinizi düşünün. Her odayı bile ayağa kalkıp etrafta dolaşmadan hatırlayabileceğinize eminiz. Eh, sadece odaları hatırlamak değil, mobilyaların renklerini, pencerelerin varlığını veya yokluğunu ve hatta dolapların yerini bile hatırlayabilirsiniz. Hatırlanacak şeylerin bir listesi varsa, bu görüntüleri evinizdeki alanlara eklemeniz yeterlidir.

2. Yolculuk Yöntemi

Binalarda sadece Roma Sarayı yöntemini kullanabileceğinizi kim söylledi? Bütün dünya senin oyun alanın! Tüm mahalleleri, banliyöleri, şehirleri, metropolleri kullanan zihinsel bir yolculuk gibi düşünebilirsiniz. Bu defa, yalnızca odalara bilgi eklemekle kalmaz, aynı zamanda yolculuğunuz boyunca görülecek yerleri de düşünebilirsiniz.

1. Pratik

Pratik yapmak gelmiş geçmiş en iyi hafıza güçlendirme yöntemidir. Gün boyunca öğrendiğiniz birçok bilgiyi tekrar tekrar okuyup pratik yapmadığınız sürece unutulup gidecektir. Tarihsel olarak geçmişte insanların anılarını anımsaması, tüm kitapları, destanları ve diğer içerik parçalarını hafızalarından alması alışılmadık bir şey değildi, çünkü bilgiyi ezberlemekten başka seçenekleri yoktu.