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HACKERLER TÜRKİYE’YE EN ÇOK MAYIS AYINDA SALDIRDI!

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’na göre geçen yıl Türkiye’de kötü amaçlı yazılım saldırıları en çok Mayıs ayında gerçekleşti. Hackerlerin, şirketleri ve çalışanları pandemi sürecinin başından beri gafil avladığını belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, çalışanların kurum ağlarının ötesinde çalışmaya hızla geçtiği Mayıs ayından beri, hackerlerin bunu fırsat bilip daha yoğun saldırı gerçekleştirdiğinin altını çiziyor.

Bilim ve Teknoloji 21.01.2021, 10:15
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HACKERLER TÜRKİYE’YE EN ÇOK MAYIS AYINDA SALDIRDI!

Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi, gelişmiş uç nokta koruması ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın önde gelen küresel sağlayıcısı WatchGuard, geçen yıl Türkiye’de siber saldırıların en çok Mayıs ayında gerçekleştiğine dikkat çekiyor. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’ndan elde edilen verilere göre, Türkiye’de gerçekleşen 1,5 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısının yaklaşık 3’te 1’i Mayıs ayında gerçekleşirken, ağ saldırılarında ise hackerlerin sıkı çalıştığı ay yaz ortası Temmuz. Hackerlerin en çok Mayıs ayında saldırılarını yoğunlaştırmasını değerlendiren WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, Mayıs ayının uzaktan çalışma sistemine geçişlerin hızlandığı ve alelacele geçişlerin olduğu zaman olmasına dikkat çekerek, gelişmiş güvenlik koruma düzeyine sahip olmayan şirketlerin bu süreçte çok yara aldığını belirtiyor.

Mayıs Ayında Günde 15 Bine Yakın Saldırı Engellendi

Siber güvenlik dünyasının her anı farklı olsa da WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’na göre, hackerler bu yılın belirli aylarında yoğun mesai harcadı. Hackerlerin geçen yıl Türkiye’de en çok hangi ay saldırdığının ve en çok hangi saldırı türünü gerçekleştirdiğinin şirketler ve çalışanları için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yusuf Evmez, Türkiye’de özellikle Mayıs ayının hackerler için çok yoğun geçtiğini ve günde yaklaşık 15 bine yakın kötü amaçlı yazılım saldırılarının engellendiğinin altını çiziyor. Yıl boyunca gerçekleşen 1,5 milyon adet kötü amaçlı yazılım saldırısının 460 binden fazlasının Mayıs ayında gerçekleştiğini belirten Evmez, bunun en büyük nedeninin şirketlerin uzaktan çalışmaya tedbirsiz bir şekilde geçtiklerini hackerlerin fark etmesi olduğunu aktarıyor.

Evden Çalışanların Ağ Güvenlikleri Hackerlere Davetiye Çıkarıyor

Hackerler için saldırı sistemlerinde hedeflerine koydukları şirketlerin ağ güvenlikleri de büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi kurallarının dışına çıkıldığı ve farklı noktalarda çalışma süreçlerinin işlendiği Temmuz ayında, güvenli olmayan ağlara hacker saldırılarının gerçekleştiği görülüyor. Günde yaklaşık bine yakın ağ saldırısının gerçekleştiği dönemde en çok karşılaşılan tür kaba kuvvetin kullanıldığı Brute Force Login saldırıları oldu. Gelişmiş ağ güvenlik çözümlerine sahip olmayan şirketlerin bu durumda daha da zorlandığını belirten Yusuf Evmez, zayıf siber güvenliğe sahip olan şirketlerin hedef tahtasında bulunduğunu hatırlatarak, yoğun saldırı dönemlerinde de büyük kayıplar yaşayabilecekleri konusunda uyarıyor.

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