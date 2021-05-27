Hackerlara büyük operasyon! Yönetim kadrosu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, “kargo çalma (drop)”, “başkalarına ait Kredi Kartı İle Alışveriş Yapma (Ship)”, “Bir Malın Uzaktan Alınarak Kart Bilgileri İle Ödeme Yapılması (Mail Order)”, “Oltalama Yöntemi İle Kredi kartı kopyalama (phishing)”, “sahte kimlik kullanarak yedek sim kart çıkartma”, “PTT’den e-devlet şifresi çalma”, “mobil bankacılık hizmetlerinin kullanılarak hesapların boşaltılması”na yönelik çalışmalarda 4’ünün yaşı küçük olmak üzere toplam 59 şüphelinin açık adresleri ve kimlik bilgileri tespit edildi.

Yönetim kadrosu yakalandı

Polis ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suç örgütü liderleri olduğu iddia edilen Doğukan E'nin de aralarında bulunduğu çetenin 39 kişilik yönetim kadrosu gözaltına alındı.

Doğukan E'nin ikametinde yapılan aramalarda, bir Kaleşnikof silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 30 adet fişek, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda söz konusu suç örgütünün, 119’u İstanbul, 17’i diğer illerde olmak üzere toplam 136 olay gerçekleştirdiği ve bu olaylar sonucunda 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ise yakalamalarına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.