"Güvenli İnternet Tırı" Ankara’da öğrencilerle buluştu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bünyesinde 81 ilde gerçekleştirmeyi planladığı "Güvenli İnternet Tırı" Başkent’te öğrencilerle buluştu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Fevzi Özbey İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Güvenli İnternet Tırı tanıtıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) düzenlediği eğitimle, öğrencilere birbirinden farklı teknoloji deneyimi sunularak robotik kodlama dersi verildi. Güvenli İnternet Tırı üç ana bölümden oluşarak, artırılmış gerçeklik gözlüğüyle öğrenciler 3 D yazıcı ile mekanlarda dağa tırmanma, lunapark oyunu ve basket atma gibi birçok oyunları deneyimleme imkanı buldu. Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırşehir, Kayseri, Bursa, Amasya, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde okullarda gerçekleştirilmesi planlanan eğitim tırı, internetin güvenli ve bilinçli kullanılmasına yönelik BTK uzmanları tarafından iki farklı oturumda seminerler vererek öğrencilere internette bulunan zararlı içeriklerden nasıl korunacaklarını ve internet kullanırken kişisel bilgilerini neden korumaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Güvenli İnternet Tırının Erişim sağlayıcıları birliği ve Bilgi Teknoloji Kurumu ortaklığında kurulduğunu belirten Güvenli İnternet Merkezi Eğitmeni Ahmet Ketencioğlu, “Tırımızın amacı 81 ili gezip, çocuklarımıza internetin bilinçli ve güvenli kullanımı hakkında onlara eğitim vermek, siber zorbalık hakkında onları bilinçlendirmek. Onun dışında burada teknolojik cihazlarımız sayesinde de onlara bu bilgileri aktarabiliyoruz. Salatalık ve limondan oluşan bir piyanomuz var. Havada duran uçan bir lambamız var, çocuklarımızın dikkatini çeken üç boyutlu yazıcımız var ve en çok dikkatleri çeken arttırılmış bir sanal gerçeklik gözlüğümüz var” ifadelerini kullandı.