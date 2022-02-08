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Güvenli internet için bunlara dikkat edin

Daha iyi bir internet deneyimi için yapılması gerekenlere dikkat çeken Millenicom Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Güvenli İnternet Günü’nün sadece çocuklar ve gençlerin güvenliği için olmadığını söyledi.

Bilim ve Teknoloji 08.02.2022, 15:07
Güvenli internet için bunlara dikkat edin

Daha iyi bir internet deneyimi için yapılması gerekenlere dikkat çeken Millenicom Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Güvenli İnternet Günü’nün sadece çocuklar ve gençlerin güvenliği için olmadığını söyledi.

SOCAR Türkiye iştiraklerinden Millenicom, dünyada her yıl şubat ayının ikinci haftası kutlanan Güvenli İnternet Günü’ne dikkat çekti. Türkiye’de, 2010 yılından itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde düzenlenen Güvenli İnternet Günü, herkesin teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve üretici bir şekilde kullanabildiği, hem güvenli hem de daha iyi bir internet deneyimi oluşturmayı hedefliyor. 8 Şubat Güvenli İnternet Günü kapsamında, daha iyi bir internet deneyimi oluşturmak için herkesi üzerine düşeni yapması konusunda teşvik etmek amacıyla; çocuklara, gençlere, ebeveynlere, eğitimcilere ve sosyal hizmet uzmanlarına, bunların yanı sıra sektörlerin karar alıcılarına ve politikacılara ulaşmayı hedefleniyor. İnternetin pozitif gücünü ve potansiyelini kullanarak insanların bir araya gelmesi sağlanıyor. Konu hakkında Millenicom Genel Müdürü Aybars Karaatmaca açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin, internetin başta çocuklar ve gençler için daha güvenli olması adına çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Aybars Karaatmaca, “Bu konuda eğitimler düzenleniyor ve kullanıcılar zararlı içeriklerden uzak durmaları ya da bunlardan korunmaları konusunda bilgilendiriliyor. Bu amaç doğrultusunda, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Güvenli İnternet Günü’nde biz de şirket olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. İnternetin günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldiği günümüzde, ailelerin bu hizmeti güven içinde alması çok önemli. Bu anlamda “güvenli internet” hizmeti sunan seçkin firmalar arasında yer alıyoruz. Güvenli internet, kullanıcının isteğine bağlı olan, ücretsiz ve son derece şeffaf olan bir hizmet. Bu sayede, başta internet kullanan gençler, çocuklar ve aileler olmak üzere, kullanıcı zararlı içeriklerden korunuyor” dedi.

“İnternet ile tanışma yaşı okul öncesine indi”

Karaatmaca, Güvenli İnternet Günü’nde şu uyarıları yaptı: “İnternet kullanma yaşının okul öncesi çağa düştüğü günümüzde çocuklarımızı, gençlerimizi internetin zararlarından korumak için almamız gereken önlemler var. Güvenli internet kullanımını sağlamak için öncelikle interneti tanıyor ve kullanabiliyor olmanız çok önemli. Çocuk ilk internet deneyimini ailesiyle birlikte yaşamalı. Birlikte araştırma yapılabilir, hobiler edinilebilir, yaşa uygun programlar izlenebilir, müzik dinlenebilir. İnternete girilen cihaz evin ortak kullanılan bir odasında olmalı. Kullanım süresi kısıtlanmalı. Sosyal medya paylaşımları izlenmeli. Yabancılarla iletişime geçmemesi, fotoğraf ve video göndermemesi, adres, telefon bilgisi vermemesi konusunda uyarılmalı. Oynadığı oyunların içeriği takip edilmeli. Çocuğa örneğin oyun oynadığı kişilerin yaşıtları olmayabileceği konusu anlatılmalı. Çocuğun davranışları takip edilmeli. İnternet için filtreleme ve güvenlik programları kullanılmalı.”

Güvenli İnternet Günü’nün sadece çocuklar ve gençlerin güvenliği için olmadığını aktaran Karaatmaca, “Öncelikle e-mail konusu çok önemli. Gelen bir e-mail’i açmadan önce gönderenin adresini kontrol edin. Şüphe duyduğunuz eklentileri indirmeyin. Teklifler, fırsatlar içeren mailler’deki yazımı kontrol edin. Tüm internet hesaplarınız için benzersiz, tahmin edilemez şifreler kullanın. Anti-virüs programı kullanın. İnternette bir adrese girerken, adresi doğru yazdığınızdan emin olun. Çünkü özellikle bankaların internet siteleri için fark edilemeyecek harf değişiklikleri yaparak sizi bankanın internet sitesine yönlendirmiş gibi yapabiliyorlar. Verilerinizi periyodik olarak bulutta saklayın. Evinizdeki akıllı cihazların (TV, akıllı kilitler gibi) yazılımını güncel tutun. İki aşamalı kimlik doğrulama kullanın” şeklinde konuştu.

İnternet kullanıcılarının güvenli internet profilini seçmesi çok kolay ve ücretsiz

Karaatmaca, yukarıdaki önlemlere ek olarak, internet kullanıcılarının, abonesi oldukları internet servis sağlayıcılarına ulaşarak, Aile Profili veya Çocuk Profili seçerek, aile veya çocuk için girmelerinin, sakıncalı sitelerin otomatik olarak engellenmesi için tercihte bulunmalarının çok kolay ve tamamen ücretsiz olduğunu, Millenicom kullanıcıları için bu seçimin kolayca Online İşlemler Merkezi veya Whatsapp destek hattından yapılabileceğini, istenildiği zaman ise iptal edilip genel profile geçilebileceğini sözlerine ekledi.

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