GÜNSEL, dünya sahnesine çıktı

KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility) ile dünya vitrinine çıktı. GÜNSEL’in sonraki durakları ise Londra, Cenevre ve Pekin’de düzenlenecek otomobil fuarları.

Covid-19 pandemisi sonrasında düzenlenen ilk otomobil fuarı olan Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), Almanya’nın Münih kentinde düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, IAA Mobility’ye katılarak KKTC ve Türkiye’nin ardından dünya otomotiv vitrininde de boy gösterdi. GÜNSEL, Aralık ayında Londra’da, Şubat 2022’de Cenevre’de ve Nisan 2022’de ise Pekin’de düzenlenecek otomotiv fuarlarına da katılarak ilk modeli B9’u otomotiv dünyasının en önemli fuarlarında dünyaya tanıtacak.

7-12 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA MOBILITY, dünyanın önemli otomobil fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Pek çok uluslararası otomotiv markasının yeni modellerini gün yüzüne çıkardığı fuar, dünya otomotiv piyasasına yön veren üreticileri, tedarikçileri ve son kullanıcıları bir araya getirdi. Pandemi sonrasında düzenlenen ilk otomobil fuarı olan IAA MOBILITY’nin ardından başta Londra, Cenevre ve Pekin olmak üzere pek çok kentte otomobil fuarları düzenlenmeye devam edecek.

GÜNSEL’in sonraki durakları Londra, Cenevre ve Pekin

IAA MOBILITY’ye katılarak ilk kez dünya vitrinine çıkan KKTC’nin elektrikli otomobili GÜNSEL’in ilk lansmanı 20 Şubat 2020’de Girne’de yapılmıştı. Sonrasında 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Türkiye lansmanını da gerçekleştiren GÜNSEL’in Avrupa’daki ilk durağı ise Almanya Münih oldu. GÜNSEL, Aralık ayında Londra’da, Şubat 2022’de Cenevre’de ve Nisan 2022’de ise Pekin’de düzenlenecek otomotiv fuarlarına da katılarak ilk modeli B9’u otomotiv dünyasının en önemli fuarlarında dünyaya tanıtacak.

“Almanya, Münih’te düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı IAA Mobility’de KKTC’yi ve Türk dünyasını büyük bir gururla temsil ettik.”

Almanya, Münih’te düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı IAA Mobility’de KKTC’yi ve Türk dünyasını büyük bir gururla temsil ettiklerini söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “KKTC’mizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL ile katıldığımız IAA Mobility’de GÜNSEL’imizi dünya otomotiv vitrinine çıkardık. Diğer yandan diğer otomobil üreticileri ve tedarikçilerle bir araya gelerek, geleceğin teknolojilerini ve otomotiv dünyasındaki gelişmeleri yakından gözlemleme fırsatı yakaladık” ifadesini kullandı.

GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin ikinci faz yatırımının Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sürdürdüklerini hatırlatan İrfan Suat Günsel, “Seri üretime çok yaklaştığımız bu dönemde, Aralık ayında Londra’da, Şubat 2022’de Cenevre’de ve Nisan 2022’de ise Pekin’de düzenlenecek otomotiv fuarlarına da katılarak GÜNSEL’imizi dünyaya tanıtmaya ve KKTC’yi temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.