Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566

Güneşe Bakmak Neden Hapşırtır?

Güneşe bakmanın insanın hapşırmasına neden olduğunu ilk kez duyduğumda buna inanmamıştım. Ama sonradan bunun pek çok kişi tarafından deneyimlenen bir fenomen olduğunu fark ettim. Herkeste değil ama bazı insanlarda güneşe bakmak gerçekten de hapşırmaya neden olur. Peki acaba neden?

Güneşe Bakmak Neden Hapşırtır?

Güneşe bakmanın insanın hapşırmasına neden olduğunu ilk kez duyduğumda buna inanmamıştım. Ama sonradan bunun pek çok kişi tarafından deneyimlenen bir fenomen olduğunu fark ettim. Herkeste değil ama bazı insanlarda güneşe bakmak gerçekten de hapşırmaya neden olur. Peki acaba neden?

16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:50
2013 Okunma
Güneşe Bakmak Neden Hapşırtır?

Bu fenomenin bilimsel bir adı vardır. Buna; fotik hapşırma refleksi denir. Görsel uyaranlara istemsiz verilen tepkiye fotik refleks denir en sık görülen şekli de fotik hapşırma refleksidir. Floresan ışığı ve güneş ışığı gibi parlak bir ışığa bakma sonucunda ortaya çıkar.

Bu fenomenin esas nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte çok eski çağlardan beri bununla ilgili pek çok fikir öne sürülmüştür. Örneğin Aristoteles, güneşin sıcaklığının burundaki terlemeyi ve buna bağlı olarak da tahrişi artırdığını ve hapşırmanın bu yüzden ortaya çıktığını öne sürmüştür.

Fracis Bacon ise Aristoteles’in görüşüne itiraz eder. İtirazının haklılığını göstermesi de hiç zor olmaz. Gözlerinde bant varken güneşin altında durur ve hapşırmaz. Böylece fenomenin altındaki nedenin görme ile ilişkisini de gözler önüne sermiş olur. Ona göre parlak güneş ışığına bakmak; gözlerin yaşarmasına ve gözlerde oluşan yaşların buruna sızarak burnun tahriş olmasına neden olur. Burundaki tahriş de hapşırma refleksine yol açar. Bacon’un bu hipotezi uzun bir süre bilim çevrelerinde kabul edilmiştir. Ancak sonradan güneşe bakmakla hapşırmanın ortaya çıkması arasındaki sürenin çok kısa olduğu fark edilmiştir. Gözlerin sulanıp, ortaya çıkan yaşların buruna sızması için gerekli olan süre güneşe bakmakla hapşırma arasındaki süreden çok daha uzun olmak zorundadır. Bu nedenle Bacon’un hipotezi de geçerliliğini yitirmiştir.

Teknoloji ve tıp alanındaki inanılmaz gelişmelere rağmen güneşe bakmanın niçin hapşırmaya yol açtığını halen kesin olarak bilmiyoruz. Ancak konu üzerinde pek çok bilim insanı araştırma yapmış ve kafa yormuştur. Bu reflekse fotik hapşırma refleksi adını vermiş olan Henry Everett, bugün pek çok kişi tarafından desteklenen bir teori geliştirmiştir. Everett, hapşırma refleksinin güneşe bakar bakmaz ortaya çıkmasından yola çıkarak, refleksin merkezi sinir sisteminin uyarılması ile ilgili olabileceğini ileri sürmüştür. Üstelik bu refleks herkeste ortaya çıkmadığı gibi ortaya çıkan kişilerin ailelerinde de gözlenmektedir. Everett bu bilgiler ışığında, fotik hapşırma refleksinin merkezi sinir sisteminin genetik yapısından kaynaklandığını ileri sürmüştür.

Acaba ben de güneşe bakınca hapşıran insanlardan biri miyim diye merak edip bunu denemek isterseniz, denemeyi hangi koşullar altında yaptığınıza dikkat edin. Hapşırma kalabalık bir ortamda hastalık yayma, araç kullanırken de kaza riski taşır.

Hapşırmanın uygun olmadığı ortamlarda hapşırmayı önlemek için en güvenli yol, üst dudağın üstü ile burnun arasındaki bölgeyi hafifçe ovuşturmaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meyve ve Sebze arasında ne fark vardır? Domates sebze midir yoksa meyve mi?
Meyve ve Sebze arasında ne fark vardır? Domates sebze midir yoksa meyve mi?
İnternet Neden Bazen Donar? Nasıl Düzeltebiliriz?
İnternet Neden Bazen Donar? Nasıl Düzeltebiliriz?
Tüm Zamanların En Önemli 8 İcadı!
Tüm Zamanların En Önemli 8 İcadı!
Xiaomi Türkiye, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'yi Piyasaya Sürüyor
Xiaomi Türkiye, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'yi Piyasaya Sürüyor
BtcTurk ‘Dijital Halving Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı
BtcTurk ‘Dijital Halving Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı
Türkiye'de kullanıcıların yüzde 69'u özel bilgilerini sildirmeye çalışıyor
Türkiye'de kullanıcıların yüzde 69'u özel bilgilerini sildirmeye çalışıyor
Sosyal medyada kimlik kontrolü
Sosyal medyada kimlik kontrolü
Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği
Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN'dan işbirliği
Mars’ı keşfedecek yeni nesil gezgin aracı ‘Hope’ Dünya finalinde
Mars’ı keşfedecek yeni nesil gezgin aracı ‘Hope’ Dünya finalinde
Arama motorlarında bir adım öne çıkmanın yolları
Arama motorlarında bir adım öne çıkmanın yolları
Türkiye, 140 bin yazılım geliştiriciyle Avrupa’da on ikinci sırada yer aldı
Türkiye, 140 bin yazılım geliştiriciyle Avrupa’da on ikinci sırada yer aldı
İnternet sitenizi bu ipuçları ile güçlü ve dinamik hale getirin
İnternet sitenizi bu ipuçları ile güçlü ve dinamik hale getirin
Kenevir katkılı antibakteriyel sıvı el sabunu üretildi
Kenevir katkılı antibakteriyel sıvı el sabunu üretildi
Bilgisayar toplamanın en profesyonel hali: konfigüratör
Bilgisayar toplamanın en profesyonel hali: konfigüratör

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim