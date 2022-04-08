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Gözün gördüğünü tarıyor, üç boyutlu hale getiriyor, 20 günlük işi 1 günde bitiriyor

Sakarya’da geliştirilen ‘Yerli Mobil Lazer Tarama Sistemi’, gözle görülen her türlü objeyi dijital ortamda 3 boyutlu hale getirilebiliyor. Yaklaşık 20 günde yapılan işi 1 güne indirebilen cihaz, harita, madencilik, ormancılık ve mimari alanlarda kullanılabiliyor.

Bilim ve Teknoloji 08.04.2022, 10:51
Gözün gördüğünü tarıyor, üç boyutlu hale getiriyor, 20 günlük işi 1 günde bitiriyor

Sakarya’da geliştirilen ‘Yerli Mobil Lazer Tarama Sistemi’, gözle görülen her türlü objeyi dijital ortamda 3 boyutlu hale getirilebiliyor. Yaklaşık 20 günde yapılan işi 1 güne indirebilen cihaz, harita, madencilik, ormancılık ve mimari alanlarda kullanılabiliyor.

Sakarya Teknokent’te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli prototipi üretilen ‘Yerli Mobil Lazer Tarama Sistemi’, gözle görülen her türlü objeyi dijital ortamda 3 boyutlu hale getirilebiliyor. Firmanın AR-GE çalışmaları neticesine ortaya çıkan yerli sistem, yaklaşık 20 günde yapılan ölçüm işlemlerini 1 güne kadar indirebiliyor. Yaya olarak sırta takılan cihaz, 100 metrekare alandaki tüm nesneleri anında 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarıyor. Çoğunlukla harita, madencilik, ormancılık, mimari alanlarda kullanılan sistem, gelecekteki dijital dünya olan metaverse de taban hazırlıkları sunuyor. Cihazı üreten firmanın kurucu ortaklarından olan Uğur Koçak, şu anda prototipi bulunan cihazın endüstriyel üretimine geçilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

“Çevreyi ölçerek bu nokta bulutunu Metaverse altlıkta yapabilirsiniz”

‘Yerli Mobil Lazer Tarama Sistemi’ üreten firmanın kurucu ortaklarından Uğur Koçak, “Bu bir ihtiyaçtı biz zaten uzun yıllardır bu sektörde çalışıyoruz. O yüzden de harita, inşaat ve mimari alanlardaki ihtiyaçları çok iyi biliyoruz. Gelişen teknolojide bunu yapmaya olanak sağladı ve bizde yapmaya karar verdik. Bu makine aslında temelde nokta bulutu üretiyor. Çevredeki her şeyin ölçümünü sağlıyor. Üç boyutlu nokta bulutu oluşturuyor. Ve bu nokta bulutundan da birçok ürün üretebiliyoruz. Çevreyi ölçerek bu nokta bulutunu Metaverse altlıkta yapabilirsiniz. Haritalarda üretebilirsiniz, mimari, maden veya ormancılık alanında da kullanabilirsiniz” dedi.

“Kendi versiyonumuzu üretmiş olduk”

Cihazın çalışma mantığından söz eden Koçak, “Çalışma mantığı aslında dünyada birçok alanda kullanılan bir mantık ‘slime’ algoritmaları ile çalışıyor. Bu da roketlerin yere inişinden, otonom araçlara kadar birçok alanda kullanılan bir teknolojinin kendi versiyonumuzu üretmiş olduk aslında. Prototipimizi başarıyla ürettik ve prototipi hizmet verebilir hale getirdik. Bunda sonra da endüstriyel üretim süreciyle ilgileneceğiz ve seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Faydalı model başvurusu yaptık. Bu cihazla çevrenizde görebildiğiniz her şeyi lazer ışınlarıyla tarıyorsunuz. Saniyede 600 bin adet nokta topluyorsunuz ve yürürken, ilerlerken taradığınız her şeyi bütüncül bir şekilde dijital hale getirebiliyorsunuz. Böylece de çevrenizdeki her şeyin dijital ikizini, daha doğrusu dijitalleşmiş halini bilgisayar ortamında görebiliyorsunuz” diye konuştu.

“Aylar sürebilecek bir çalışmayı birkaç gün içerisinde yapabilme imkanınız oluyor”

Cihazın birçok meslek grubunda kullanılabileceğini aktaran Koçak, “Buradaki yaptığımız teknolojinin bir esprisi de iş gücünde çok hızlı bir şekilde çok fazla veri olanağı sağlaması. Böylece günler, aylar sürebilecek bir çalışmayı birkaç gün içerisinde yapabilme imkanınız oluyor. Bu teknoloji harita alanında, madencilik, ormancılık ve mimari alanlarda kullanabildiğiniz gibi aslında gözün görebildiği her şeyi yakalayabildiğiniz için metaverse alanında, oyun dünyasında, hatta sinemacılık alanında set kurulumlarından öncesinde bile bu teknoloji ile kendi dijital setinizi oluşturup orada tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz, neyi nereye koyabileceğiniz ile ilgili” şeklinde konuştu.

“Maliyet anlamında Türkiye şartlarında avantaj sağlayabiliyoruz”

Cihazın yurtdışı muadillerinin olduğunu belirten Koçak, “Ürünümüz yerli ve ciddi fiyatlara piyasada yabancı ürünler var. Biz kendi yerli ürünümüzü ürettiğimiz için kesinlikle maliyet anlamında Türkiye şartlarında avantaj sağlayabiliyoruz hem kendimiz hem de bizimle çalışacak diğer insanlara. Devlet içinde bu haritalama stratejisi; askeri alanlardan tutun devletin kurumlarının işletilmesinde verimlilik artışına kadar aslında ülkenin bütününde çok önemli yer kaplıyor. Kısacası ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz, biz de çok hızlı bir şekilde ölçme olanağı sağlıyoruz. Ortalama 20 kat daha hızlı çalışabilme, sahadan veri toplayabilme kabiliyeti sunuyor bu teknoloji bize” ifadelerini kullandı.

“Birkaç tane tıklama ve birkaç kabloyu birbirine bağlamayla çalışan bir sistem”

Sakarya Teknokent bünyesinde yer alan firmanın kurucu ortaklarından olan Murat Can Yetginer ise, “Ülkemizin son yıllarda yerli ürünlere yaptığı yatırım ve destekler ortada. Biz de böyle bir destek alarak 2020 yılının Kasım ayında yola çıktık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vermiş olduğu Ar-Ge ve inovasyon desteğini almaya hak kazandık projemizle. Biz bu projede yerli mobil lazer tarama sistemi yaptık, ürettik. Şuan elimizde bir adet prototip bulunmakta. Ölçme cihazlarının Türkiye’ye yaklaşık olarak yıllık maliyeti 2-2 buçuk milyar TL. Biz bu ithalatı düşürmek, bu rakamları daha da aza indirebilmek adına böyle bir hamlede bulunduk. Şuan ürettiğimiz prototip ancak ithalleri Türkiye’de satılmakta yüksek fiyatlara ve yerlilik oranları da ne yazık ki yüzde sıfır. Bizim ürettiğimiz prototipin ise yüzde 62’lerde. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar yüzde 80’lere taşıyabilmek. Öncelikle kullanımı çok basit. Ciddi bir eğitim gerektirmeyen, sadece birkaç tane tıklama ve birkaç kabloyu birbirine bağlamayla çalışan bir sistem. Eş zamanlı olarak verileri istersek tablette veya merkeze internet üzerinden gönderip gösterebiliyoruz. Bakanlığımızdan bu prototipi yapma aşamasında çok ciddi destekler gördük, öncelikle bunun için teşekkür ediyor ve minnet duyuyoruz. Ancak sonraki aşama; bu ürünün seri üretime geçme aşaması. Bununla ilgili bizi dünya pazarına çıkartacak diğer desteklerden de faydalanmak istiyoruz. Seri üretime geçmek için de yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

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