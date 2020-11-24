Google'dan bir satın alma daha: 1 milyar dolara alınacak

Google, Hindistan'ın sosyal medya platformu ShareChat'i satın alıyor. Economic Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ShareChat'ın kurucuları uygulamanın Google'a satılması sonrasında küçük bir pay ile ortaklıklarını devam ettirecekler.



ShareChat'in değeri yaklaşık 1,03 milyar dolar. Satış bedelinin de 1 millyar doların üzerinde olması bekleniyor.