Google zirveyi kaptırdı! İşte 2021'in en popüler siteleri

Video paylaşım platformu TikTok, özellikle 2021'de büyük bir popülariteye ulaştı. Web trafiğinde Google, Facebook, YouTube ve Netflix gibi devleri geride bırakmak, yükselişin hızını ve gücünü de ayrıca ortaya koydu.

Google ve Meta'nın sahibi olduğu Facebook, çok fazla rakibi olmadığı dönemlerde bu alanlarda bu seviyede ciddi bir rekabet yaşamazken şimdi birçok firma gibi onlar da TikTok'ta yer alan birçok özelliğin kopyalarını kendi ürünleri için hazırlıyor ya da kullanıyor.

TikTok, Cloudflare'in 2021'deki en iyi alan adları sıralamasında 7 numaradan 1 numaraya yükselirken aynı zamanda bu yıl Facebook'u sosyal medya alanlarında da geçerek 1 Numara oldu.

İşte sıralama: