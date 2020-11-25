'Google Türkiye'den arıyoruz' diyenlere inanmayın

Özellikle işletmelerin başını derde sokan başlıktaki sorunun hemen yanıt verelim. Hayır, Google telefondan aramaz. Dolandırıcılar, “Google Türkiye’den arıyoruz” diyerek, Google’ın hiçbir zaman yapmadığı ve ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri işletmelere para karşılığında vermeyi teklif etmeye başladı.

Bir işletmeniz var. Bir gün telefonunuz çalıyor. Açıyorsunuz. Arayan kişi ‘Google Türkiye’den arıyorum’ diyor ve ekliyor: “Google’a reklam vermek ister misiniz?”, “Google reklamlarınız kötü yönetiliyor” ya da “Google Haritalar’daki yeriniz yanlış gösteriliyor. Düzeltelim mi?” Google servis ve hizmetlerini bilmiyorsanız bu sorular karşısında şaşırıp, sunulan teklifi kabul edebilirsiniz. Tabii ki para karşılığında... Buraya kadar her şey normal gelebilir. Ancak Google’ın böyle bir hizmeti yok. Yani Google size bir ürün veya hizmet satmak için aramaz. Peki Google sizi aramıyorsa bu arayanlar kimler?

Bu soruların cevabını vermeden önce Google’ın reklam dünyasından bahsedelim. Teknoloji devi Google’ın amiral gemisi ürünü reklamlar. Arama motorunda yaptığınız aramalarda en üstte çıkan sonuçlardan web sitelerinin yanlarında gördüğünüz ‘banner’ alanlarına kadar pek çok reklam servisi Google’ın. İşletmeler, internet dünyasının hangi alanına reklam vermek istiyorsa Google servislerini kullanıyor. Tabii ki bu servisleri doğru şekilde kullanmak çok kolay değil. Reklamcılık dünyasının teknik bilgilerine hakim olmak şart. İşte bu noktada Google yine devreye giriyor ve reklam servislerinin işletmeler tarafından doğru kullanılabilmesi için iki farklı destek veriyor.

ÜCRET ALINMIYOR

Bunlardan biri, işletmelere Google tarafından direkt olarak ücretsiz destek sağlanması. Google’ın kurduğu ‘ETO’ (telefon destek operasyonu) adındaki özel ekip, KOBİ’lere reklamlarını nasıl yöneteceklerini ve aldıkları reklam dönüşlerini en verimli hale nasıl getireceklerine ilişkin tüm sorulara ücretsiz olarak destek veriyor. Bu hizmetin ücretsiz olarak sağlandığını vurgulayalım.

Diğeri ise Google Partners. Google ekipleri, reklam ajanslarına reklam servis ve hizmetleri hakkında eğitimler veriyor. Bu eğitimler karşılığında ajanslar Google tarafından sertifikalandırılıyor. Tabii ki bu kadar kolay değil. Söz konusu ajanslar, Google Ads, AdWords Sertifikalı Google Ads Uzmanı bulundurmalı ve belli bir rakamın üzerinde de reklam bütçesi yönetmeli. Ajanslardan daha profesyonel hizmet almak isteyen işletmeler ise Google Partners olan ajansları tercih edebiliyor.

GOOGLE NELER YAPMIYOR

İşte bu noktada dolandırıcılar devreye giriyor. Daha önce reklam vermemiş veya birkaç reklam denemesi yapmış olan ve bu bilgileri bilmeyen işletmeler, dolandırıcılar tarafından tespit ediliyor ve telefonla aranıyor. Google Türkiye’den aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, belli bir komisyon veya hizmet bedeli karşılığında Google reklamlarını yöneteceklerini belirtiyorlar. Oysa ki gerçek bambaşka. İşte o gerçekler:

Google, işletmelerin hesaplarını kendisi yönetmiyor. Yönetimi işletmelere bırakıyor. İşletmelerde profesyonel çalışanlar veya ajanslar seçiyor.

Google, işletmeleri aramıyor. “Google Türkiye’den arıyoruz” diyenler kesinlikle dolandırıcı.

Google, reklam panelinizden ulaşabileceğiniz bilgiler için işletmeleri farklı panele yönlendirmiyor.

Google, ücretsiz hizmetlerine kayıt olmanız için arayıp ücret talep etmiyor

Google, 100 TL ya da 250 TL’lik reklam kuponu yüklemiyor. Bunu bahane edip hesap erişimi istemiyor.

ARAYAN OLURSA NE YAPMALI?

“GOOGLE Türkiye’den arıyoruz” diye arayan olduğunda, söz konusu ajansın ismini alın. Bu ajansın web sitesini ziyaret ederek Google Partners sertifikasının olup olmadığını kontrol edin. Google Partners sertifikası olsa bile ajansların bir Google ürününü satmak için yetkisinin olmadığını unutmayın. Bu ajansları rapor edin. Google’ın rapor edilen bu ajansların sertifikasını iptal ettiğini hatırlatalım.

GOOGLE HARİTALAR’DAKİ YERİNİZ YANLIŞ TUZAĞI

SON dönemlerdeki dikkat çeken dolandırıcıların hedefi Google Haritalar oldu. İşletmeleri arayan dolandırıcılar, “Google Haritalardaki yeriniz yanlış. Değiştirmek ister misiniz?” diye bir soru yönetiyor. İşletmeler “Evet” dediğinde, yıllık bir ücret veya tek seferlik 150 TL gibi bir fatura çıkarıyor. Oysa ki bu değişim işletme sahipleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. İşletme sahiplerinin bu konuya da dikkat etmesi gerektiğini belirtelim.