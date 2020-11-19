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Google toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranlarını gösterecek

Google Haritalar, yeni özelliği ile toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek.

Bilim ve Teknoloji 19.11.2020, 09:14
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Google toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranlarını gösterecek

Google, Haritalar uygulamasını korona virüs salgını döneminde oldukça işlevsel hale getirecek şekilde güncelledi.

TheNextWeb'te yer alan habere göre, Google Haritalar, yeni özelliği ile toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek.

Daha önce benzer bir hizmet sunan uygulama son güncelleme ile bu özelliği gerçek zamanlı hale getirdi.
Başka bir deyişle geçmiş verileri baz alarak toplu taşıma araçlarının hangi saat dilimlerinde yoğun olduğunu gösteren Google bu güncelleme ile bunu gerçek zamanlı olarak kullanıcılarına sunacak.

Google bunun için kullanıcı verilerinden faydalanacak.

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