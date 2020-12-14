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Google servisleri çöktü! Youtube ve Gmail'e girilemiyor
Google servislerinde yaşanan problemden ötürü kullanıcılar Youtube ve Gmail'e giremiyor.
Bilim ve Teknoloji 14.12.2020, 15:22 14.12.2020, 15:49
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Dünyanın en çok kullanılan içerikleri Youtube ve Gmail'e girilemiyor.
Google arama hizmeti devam ederken, henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Google servislerinde yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi. Şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle Google servisleri olan YouTube ve Gmail kullanılamıyor, arama motoru ise çalışmaya devam ediyor. Google’a bağlı birçok servise zorlukla erişim sağlanıyor. Gmail hesabından çıkış yapılarak girildiği takdirde YouTube’a erişim sağlanabiliyor.
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