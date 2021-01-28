Google Search Console Nedir, Nasıl Kullanılır?

Bu rehberi okuduğunuzda Google Search Console kurulumunuzu hatasız bir şekilde tamamlayabileceksiniz. Google Search Console doğru yapılandırıldığında size çok önemli SEO avantajları sağlayacaktır!

Ne tür aramalar veya hangi anahtar kelimeler sitenize daha çok trafik sağlıyor? İçerikleriniz hangi aramalarda öne çıkıyor? Mobil sitenizin genel performansı ne durumda? Tüm bu soruların yanıtlarına Search Console ile ulaşabilmeniz mümkün!

Google Search Console Nedir? Ona Neden İhtiyacınız Var?

Eski Adıyla Google Webmaster Tools, yeni adıyla Google Search Console, Google tarafından site sahiplerine sunulmuş ücretsiz bir araçtır. Bu aracı kullanarak, sitenizin Google aramalarında nasıl bir performans sergilediğini kolaylıkla analiz edebilirsiniz

Daha da önemlisi; web siteniz hangi aramalarda öne çıkıyor, backlink’ler, site trafiği gibi birçok konuda önemli verilere de ulaşabilmeniz mümkün.

Kısacası, sitenizin hangi noktalarda yüksek performans gösterdiğini kolaylıkla görebilirsiniz. Buda, çok daha başarılı SEO iyileştirmeleri yapabilmek anlamına geliyor.

Bunun dışında, web siteniz, Google aramalarında belirli hatalar veriyor olabilir. Search Console ile, bu hataları tespit etmek de bir o kadar kolaydır. Böylece, sitenizle ilgili teknik hataları; Google Analytics, Google Trends ve Google Ads ile de entegre bir şekilde tespit ederek düzeltebilirsiniz.

Web Sitemi Google Search Console’a Nasıl Eklerim?

Search Console’u kullanabilmek için doğal olarak, ilk yapmanız gereken şey, sitenizi Search Console’a eklemek!

Bu linkten “Şimdi Başla” butonunu tıklayarak, hesabınıza giriş yapın.

1. ADIM: Özellik Ekle

Google Search Console’a giriş yaptıktan sonra, özellik ekleme butonunu göreceksiniz. Yeni Search Console’da, sol üstte “Mülk Ekle” açılır menüsüyle karşılaşacaksınız. Burada bahsedilen mülk, aslında web sitenizin ta kendisi!

Örneğin; https://www.seocu.com

Google Search Console'a Alan Adının Eklenmesi.

2. ADIM: Search Console Doğrulama ve Onaylama Süreci

“Mülk Ekle” kısmından sitenizi ekleyin. Ardından Google, sitenin size ait olup olmadığına dair bir onay isteyecektir. Sonuçta, başkalarının kendi web sitemizin Search Console paneline girmelerini istemeyiz.

Sitenizi Google’a onaylatmanın birkaç yolu var. Bunlardan en kolayı, kod ekleme! Google size, web sitenizin HTML kodları arasına yerleştirmeniz için bir kod verecektir.

Bu kodu, sitenizde iki

etiketi arasına yerleştirmeniz yeterli. Artık, Google sitenin size ait olduğunu doğrulamış demektir.

Eğer WordPress kullanıyorsanız, izlemeniz gereken adımlar: Görünüm / Düzenleyici / (Üst Kısım) Tema Üstbilgisi

Kopyaladığınız kodu bu alanda iki

etiketi arasında herhangi bir yere eklemeniz yeterli. Son olarak, “Güncelle” demeyi unutmayın.

Doğrulama Kodunun Yerleştirileceği HTML Kod Alanı.

3. ADIM: Tercih Edilen Etki Alanı Seçimi (Domain)

Bu noktada, Search Console ve Google Analytics entegrasyonu için yapmanız gereken önemli bir işlem var. O da, hangi domain adresini tercih ettiğinizi belirtmek. Bu neden önemli?

Google genellikle sitenizin aramalarda nasıl görünmesini istediğinizi bilir.

Örneğin; “www.seocu.com” veya sadece “seocu.com” gibi…

Yine de Google’a tercih ettiğiniz adresi belirtmenizde fayda var. Çünkü birisi sitenizi link gösterdiğinde, farklı bir görünüm tercih etmişse, bu durum Google tarafından eksik işlem görebilir.

Örneğin, tercihinizin “seocu.com” olduğunu düşünelim. Google, site isminizi tercihiniz her ne ise o şekilde indeksler. Ama başka bir site sizi link gösterirken www.seocu.com gibi bir görünüm kullanmışsa, bu link Google tarafından işleme dahil edilmez!

Bu önemli tercih ayarı için Google Search Console’da ayarlar sekmesine gidin (dişli işareti). Buradan “Site Ayarları” kısmına devam edin. Google size bu alanda tercih ettiğiniz domain görünümünü soracaktır.

Tercihinizi işaretleyip kaydedin.

Site Ayarları Tercih Edilen Etki Alanı.

Not: Tercih edilen etki alanı seçmeden önce 2. Adımda anlatılan doğrulama adımı tüm etki alanları için doğrulanması gerekmektedir.

SEO Başarısı için Search Console’u Nasıl Değerlendirmelisiniz

Bu sorunun genel olarak iki cevabı var:

A) Gözlem (Performans ve URL Denetleyici)

B) İndeks (Site Haritaları ve Olay Kayıtları)

Bu iki genel başlığın dışında; mobil kullanım, güvenlik raporları ve backlink analizleri gibi daha küçük detaylara da değineceğiz.

Birinci maddeyle hızlıca başlayalım…

Gözlem (Performans ve URL Denetleyici)

Performans ve URL Denetleyici Menü Görünümü.

URL Denetleyici Aracı

“URL Denetleyici” aracıyla, web sitenizdeki URL’leri kolay ve hızlı bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Örneğin;

Sayfalarınız istediğiniz şekilde indekslenmiş mi?

Sayfanızın mobil uyumluluğu ne durumda?

Sayfanız XML site haritasına eklenmiş mi yoksa unutmuş musunuz?

Bu araç sayesinde bu ve benzeri soruları da içine alan kapsamlı bir URL denetlemesi yapabilirsiniz.

Performans sekmesinden ise, site trafiğinizi denetleyebilirsiniz.

Performans Sayfası Görünümü.

Özellikle de Search Console anahtar kelime performans ölçümleri işinize çok yarayacak.

Performans sekmesinde, ekranın altında “Sorgular, Sayfalar, Ülkeler, Araçlar, Arama Görünümü” gibi ekstra sekmeler de göreceksiniz.

Sorgular Bölümü

“Sorgular” kısmından anahtar kelime performansınızla ilgili önemli ipuçları elde edeceksiniz. Ayrıca, içeriklerinizde ne tür iyileştirmeler (anahtar kelime) yapabileceğinizle ilgili analizler de yapabileceksiniz.

Sayfalar Bölümü

“Sayfalar” kısmından, web sitenizdeki her bir sayfanın genel performansını kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz.

Yeni Search Console’un en beğenilen yanı, 90 günlük geçmişe dönük veri tarama süresini 16 aya kadar çıkartmış olması! Bu, verimli SEO analizleri için harika bir gelişme!

Tarih Aralığı Filtresi Uygulama Görünümü.

Ülkeler Bölümü

“Ülkeler” kısmından, adından da belli olduğu gibi, sayfalarınızın hangi ülkelerde nasıl bir performans sergilediğini görebilirsiniz.

Araçlar Sekmesi

“Araçlar” sekmesi dendiğinde, aklınıza ilk olarak “Mobil Cihazlar” gelebilir. Mobilin hızla yükselen trendini artık duymayan kalmadı. Bu yüzden, sitenizin performansını akıllı telefon gibi mobil cihazlar için de denetlemeniz ve iyileştirmeniz gerekiyor!

Arama Görünümü

“Arama Görünümü” ise “Web Light Teknolojisi” ile ilgili. Sitenizi ziyaret eden kullanıcılar, sayfalarınızı iki farklı şekilde görüntüleyebilirler.

Birincisi, web sitenizin sizin de bildiğiniz doğal, geliştirilmiş hali (Zengin sonuçlar).

İkincisi ise, zayıf internet bağlantıları için Google’ın tercih ettiği sade görünüm (Web Light).

Google, örneğin bir mobil kullanıcının bağlantısı yavaşsa, sitenizi ona sadeleştirilmiş biçimiyle gösteriyor. Bu noktada, sizin sadeleştirilmiş görünüm için yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. Yani tamamen Google’a bağlı, otomatik ilerleyen bir uygulama.

Peki Yukarıdaki Tüm Bu Analizleri, SEO Başarısı için Birer Avantaja Nasıl Dönüştürebiliriz?

Google Search Console verilerini doğru bir şekilde değerlendirerek (Özellikle de “Sorgular” sekmesi verileri) SEO’da çok ciddi avantajlar elde edebilirsiniz.

İlk olarak, en önemlisi olan “Sorgular” sekmesi verilerinden bahsedelim. Bu sekmedeki datayı incelediğinizde, sitenizin (ve sayfalarının) ne şekilde, hangi anahtar kelimeler ile indekslendiğini keşfetmiş olursunuz. Bu da elinizdeki hazinenin farkında olmak anlamına geliyor! Bu veriler, size SEO başarısı getirecek potansiyelin ne ve nerede olduğu ile ilgili bilgi sunuyor.

Şimdi bunu birkaç örnekle somutlaştırdığımızda daha iyi anlayacaksınız. Diyelim ki, öyle bir anahtar kelime var ki, sitenizin veya belirli sayfaların görünümünü (impression) sürekli artırıyor? Ama, buna rağmen, tıklanma oranları beklenenden daha düşük?

Böyle bir senaryo, akla ilk olarak şu sonucu getiriyor. İyi haber şu ki, sayfanız (veya sayfalarınız) Google’da ilk sayfada yer almayı başarmış. Ama ilk sayfadaki sırası 9. veya 10. olabilir. Keşke öyle bir şey yapabilseniz de bu durumu tersine çevirip daha çok tıklama elde etseniz, değil mi? Merak etmeyin, böyle bir çözüm elbette var!

Site otoriterliği, sizlere birçok yazımızda daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi oldukça değerli bir sıralama faktörüdür. Yukarıdaki senaryoda, yapmanız gereken, site otoriterliğini, ilk sırada çıkmasını istediğiniz sayfaya yönlendirmektir!

Bu işi, web sitenizdeki sayfaları (otoriterliği yüksek olanlar dahil), öne çıkmasını istediğiniz sayfaya yönlendirerek (link vermek) yapabilirsiniz.

İç linkler, bazen SEO başarısı için tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Bu yüzden, doğal yollardan backlink desteği yaratmanızda fayda var.

Google için, tüm iç linklerin aynı değerde olduğunu söyleyemeyiz. Web sitenizdeki iç linkler şu 2 özelliğe mutlaka sahip olmalıdır:

İlgililik (Tutarlılık)

Güçlü Bir Link Olması (SEO performansı açısından)

Google Search Console, backlinklerle ilgili bu ve benzeri değerlendirmeler yapabilmeniz için de sizlere veri sunuyor. “Bağlantılar” sekmesine girerek bu datayı kolaylıkla analiz edebilirsiniz. İç bağlantılar ve dış bağlantıları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

SEO başarısı için Google Search Console’u nasıl değerlendirmelisiniz sorusunun iki genel cevabı var demiştik. İlk cevabı “Gözlem (Performans ve URL Denetleyici)” başlığı altında tamamlamış olduk. Şimdi, ikinci genel cevabı inceleyelim…

İndeks (Site Haritaları ve Olay Kayıtları)

Görseldeki “Kapsam” sekmesinden sitenizde herhangi bir hata (error) bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz.

Hata Kayıtları Görünümü.

Normalde, Google bot’ları web sitenizdeki her alanı (kodlar vb.) ziyaret eder ve indeksler. Ancak bazen, siz hiç farkında olmadan sitenizdeki teknik hatalar artış gösterebilir. Ve eğer uzun dönemde bu yanlışları düzeltmezseniz, mevcut hatalar sürekli artan bir eğilim gösterirler!

“Kapsam” sekmesine geldiğinizde, yukarıdaki görselde de belirtildiği gibi 4 farklı ayrı alanla karşılaşacaksınız. Bunlar:

1. Hatalar: Sitenizde hata veren sayfaları görebilirsiniz. Örneğin; 404 hataları vb.

Sitenizde hata veren sayfaları görebilirsiniz. Örneğin; 404 hataları vb. 2. Uyarılarla Geçerli Hatalar: Google genellikle bu tür hataları çözümler ama yine de bunları da teknik bir hata kategorisinde düşünmeniz gerekiyor.

Google genellikle bu tür hataları çözümler ama yine de bunları da teknik bir hata kategorisinde düşünmeniz gerekiyor. 3. Geçerli: Bu alanda, her şey yolundadır. Düzeltmeniz gereken herhangi bir teknik sıkıntı yok.

Bu alanda, her şey yolundadır. Düzeltmeniz gereken herhangi bir teknik sıkıntı yok. 4. Hariç Bırakıldı: Google’ın bazı sayfalarınızı değerlendirmesini (indeks vb.) istemeyebilirsiniz ve belirli teknik yöntemlerle (noindex) bu sayfaları değerlendirme dışı bırakabilirsiniz. İşte bu işlemlerin başarısını bu sekmeyle kontrol edebilmeniz mümkün. Bazen de Google kendine özgü bir değerlendirme yaparak bazı sayfalarınızı indeks dışı tutabilir!

Bu alandaki en önemli başlık aslında “Hatalar” sekmesidir. Buradaki hatalar size küçük veya önemsizmiş gibi görünebilir. Aslında, bunun tek doğru yanı şu: Google aramalarında URL hataları arama sonuçlarını etkilemez. Ama eğer bu küçük hatalar birikirse, bu kez sitenize vereceği zarar ciddi boyutlara ulaşacaktır! Bu yüzden bu sekmeyi de dikkate alın ve sık sık kontrol edin.

Karşılaşabileceğiniz çok farklı çeşitlerde hatalar var. Ama en çok şu ikisiyle karşılaşacaksınız:

A) 404 (Ulaşılamayan sayfalar)

B) Soft 404 (Bu sayfalar da içerik olarak ölüdürler ama hata kodu vermezler)

Şimdi bu ikisini ve hata çözüm tekniklerini çok kısaca inceleyelim:

404 Hatası ve Çözümü

Çözüm için Alternatifli Yöntemler;

Sayfayı, eski URL’sinde yeniden oluşturun

Sayfayı, ilgili olduğu başka bir sayfaya yönlendirin (redirect). Bu alanda herkesin yaptığı hatayı yapıp ana sayfanıza yönlendirme yapmayın. Google bundan açıkçası pek hoşlanmayacaktır.

Bu sayfaya giden tüm linkleri kaldırın. (Bu işlem detaylıdır ve zordur)

Görmezden gelip, Google’ın bu sayfayı indeksten kaldırmasını da bekleyebilirsiniz ama tavsiye edilmez.

404 hatası veren URL (web sayfanız) otoriterliği yüksek bir sayfa olabilir. Bu işlemler bu yüzden önemli.

Soft 404 Hatası ve Çözümü

Bu hata tipi de 404 hata tipine benziyor. Aradaki fark, 404 hata kodu vermiyor olması. Yani, bir sayfa gerçekte ölü olabilir (içeriğe sahip değildir) ama hata kodu vermiyordur.

Çözüm için Alternatifli Yöntemler;

404 hatasına dönüştürün ve kaldırılması için tarihlendirin

İlgili başka bir sayfaya yönlendirin (redirect).

Sayfayı yeniden oluşturun.

Not: 404 hataları sıralamanıza olumsuz bir etki göstermez, ama “Soft 404” için aynısını söyleyemeyiz! Bu yüzden Soft 404 hatalarını ciddiye alın ve problemi çözün!

Google Fetch ve Sitemaps (Google Gibi Getir ve Site Haritaları)

Google Gibi Getir Yeni Adıyla “URL Denetimi”

“Fetch” terimi, çekip almak anlamına geliyor (“Google Gibi Getir”) . Bunu, herhangi bir URL’yi hızlı bir şekilde nasıl indekslerim şeklinde de anlayabilirsiniz. “Google Gibi Getir” menüsü yeni Search Console’da “URL Denetimi” menüsü altında çalışmaktadır.

Peki bu işlemi nasıl yaparız?

URL Denetimi menüsüne tıklayın

Üst alana getirmek istenilen URL’yi yazın

Getirilmek istenilen URL’nin şuan ki durumunu aşağıdaki görselde olduğu gibi göreceksiniz.

Sayfaya Google botlarını davet etmek için “Dizine Eklenmesini İste” butonunu tıklayın.

URL Denetimi Görünümü.

Not: Canlı URL’yi Test Et butonundan, en güncel Google indeks durumunu görebilirsiniz.

XML Site Haritaları

XML Site Haritaları çoğu kişinin gözünü korkutur. Oysa gerçek şu ki, SEO başarısı için bulunmaz bir fırsattır!

Site haritası oluşturabilmeniz için kullanabileceğiniz birçok web sitesi ve yardımcı araç var. Biraz Google’da arama yapmanız yeterli.

Oluşturacağınız site haritasını “.xml”, “.txt” Vb. formatlarda hazırlayabilirsiniz.

Genel anlamda site haritanızın içeriği aşağıdaki gibi olabilir;



xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">



https://www.seocu.com/



Yukarıdaki örnekte tek bir URL ile örnek verilmiştir. Sitemizin tüm URL’leri bu formatta parametreleri içerisinde yer almalıdır.

Not: Wordpress gibi hazır platformlarda bu işlemi birkaç tıklama ile yapabileceğiniz birçok ücretsiz araç mevcuttur.

Site Haritaları Görünümü.

Site haritamızı oluşturduktan sonra, sitemizin ana dizinine ilgili dosyayı göndermemiz gerekmektedir. www.seocu.com/sitemap.xml adında oluşan URL’mizi “Site Haritaları” menüsünden Google’a gönderebiliriz.

Google Search Console Hız Raporu

Google Search Console, çok yakın bir zamanda “Hız Raporu” vermeye hazırlanıyor. “Enhancements” tab’ından yeni Hız Raporunuza göz atmayı deneyin!

Yaklaşık 6 ay önce Google, Google Search Console için yeni bir hız raporu özelliğini test etmeye başlamıştı. Bu yeni hız raporu, belirli aralıklarla her kullanıcı için aktif hale getirilmeye başlandı. O yüzden, sizin hesabınızda da şu an aktif hale gelmiş olabilir.

Google, bu konuyla ilgili henüz geçtiğimiz pazartesi günü de resmi bir duyuru yaptı.

Yeni Google Search Console hız raporu nedir? Ne işe yarar?

Hız raporları, Google Search Console üzerinde, “Enhancements” tab’ı (sekmesi) altında yer alıyor. Bu raporlar sayesinde webmaster’lar, web sitelerindeki ilgilendikleri bölümlere ve URL’lere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir web siteniz olduğunu düşünün. Belirli sayfalar, hız konusunda problemli olabilirler. İşte, bu yeni hız raporu sayesinde, spesifik sayfalarınızı da hız açısından kolaylıkla analiz edebileceksiniz. Ardından, düşük hızların hangi nedenlerden kaynaklandığını da tespit ederek, performansınızı artıracak aksiyonlar alabilirsiniz.

Sayfa yüklenme hızını nelerin düşürebileceği üzerine odaklanın. Bu konuda da geçmişte blog sayfamızda sizlerle birçok bilgilendirici makale paylaşmıştık. Göz atmanızda fayda var.

Google Search Console hız raporları bize ne tür bilgiler sunuyor?

Birçok SEO uzmanı, geçtiğimiz haftalarda bu raporları inceledi bile. Google bu raporlarda, sayfalarınızı “hızlı” “orta” ve “yavaş” şeklinde kategorilere ayırıyor diyebiliriz.

Google Search Console Hız (Deneysel) Masaüstü Görünümü

Ardından sizi, yavaş sayfaların problemlerini nasıl çözebileceğiniz konusunda yardımcı bir araca yönlendiriyor.

PageSpeed Insights (Bu linki tıklayarak bu yardımcı araca ulaşabilirsiniz.)

Sayfa hızı problemlerini çözmek için bu rapordan nasıl faydalanabilirsiniz

Bu raporları, öncelikli olarak, sayfa hızlarını gözlemlemek için kullanın. Sayfa performanslarınızı kolaylıkla takip edebilirsiniz. Zaman zaman, site veya sayfa hızıyla ilgili gerekli iyileştirmeleri mutlaka yapacaksınızdır. İşte bu aksiyonlar ardından, nelerin değiştiğini de yine hız raporları üzerinden inceleyebilirsiniz.

Google Search Console yeni hız raporu neden bu kadar önemli?

Daha önce de birçok yazımızda belirtmiş olduğumuz gibi, sayfa hızı sadece Google sıralamalarında öne geçmek için değildir. Ayrıca, kullanıcı memnuniyeti açısından da oldukça değerlidir! Konuya birden çok boyuttan yaklaşmalısınız. Amacınız satış ise, hiç kimse çok yavaş çalışan bir siteden alışveriş yapmak istemez.

Raporlar, SEO uzmanlarının işini de kolaylaştırır nitelikte. Artık, sayfa hızı raporlarına, daha az yardımcı araç kullanılarak, tek bir yerden ulaşılabilecek.

Raporun diğer güzel bir yanı da, site hızı ile ilgili geçmiş tarihlere ait veriler de sunuyor olması!