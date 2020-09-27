Google Pixel 5 Lansman Tarihi Açıklandı!
Google‘ın en çok beklenen Pixel 5 5G ve Pixel 4A 5G‘yi Ekim ayından itibaren satışı ile birlikte 30 Eylül’de piyasaya süreceği söylentileri yaygındı. Ancak, şirketin başka planları var gibi görünüyor – resmi duyuru 30 Eylül’de yapılırken, Pixel 4a 5G satışları Kasım ayına ertelenebilir.
Ünlü kaynakçı Jon Prosser’e göre, Google Pixel 5 5G ve Pixel 4a 5G’nin her ikisi de 30 Eylül’de ön sipariş için satışa sunulacak, ancak Pixel 5 5G satışları 15 Ekim’de başlayacak iken, 4a 5G ise 19 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak. Tipster ayrıca Kasım ayından itibaren satışa sunulacak olan 4A 5G’nin tek renk seçeneğiyle geleceğini ve yani ‘Just Black’ olacağını ve ‘Clearly White’ ile gelmesi beklenen diğer varyantın da 2021’e ertelenebileceği veya daha kötüsü, şirketin bunu tamamen iptal ederek tek renk seçeneği sunacağını dile getirdi. Bu arada, Google Pixel 5 5G, satışlarının ilk gününden itibaren iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak – “Just Black”, “Subtle Sage”.
Neden erteleniyorlar
Google Pixel 4A 5G modelinin piyasaya sunulma tarihinin gecikmesine neyin neden olduğunu bilmiyoruz, ancak bunun arkasındaki sebep, COVID-19 salgınının neden olduğu akıllı telefon tedarik zincirinde ve üretim programlarında meydana gelen büyük aksaklık olabilir.
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