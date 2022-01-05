Google, Akdeniz'deki 5,3'lük depremi önceden tahmin etti! Peki ama nasıl?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21’de Akdeniz’de, Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

haber3.com'da yer alan habere göre; depremden yaklaşık 1 dakika önce o bölgede oturan kullanıcılara Google Android’in deprem erken uyarı sisteminden 5.3 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi.

Google’ın deprem uyarı sistemi nedir?

Google geçen yıl, Android cihazların donanımını kullanarak dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturmak için yeni bir sistem tasarladı. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor. Teknoloji devi, üstlendiği misyon ile oldukça önemli olan deprem uyarı sistemini ülkemizde de başlatmaya karar verdi.

Google, sistemi geçenlerde Türkiye’de de kullanıma sundu. Türkiye’nin dışında Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da da Android deprem uyarı sistemini bir süredir kullanabiliyor.

Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.

Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları’na dokunun.

Deprem uyarıları’nı açın veya kapatın.

Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz.

Sistem sesi kapalı olan telefonlara bile sesli uyarı göndererek kullanıcını depremi fark etmesini sağlıyor. Google 4.5 ve üzerindeki depremleri haber veriyor.