Google'a 'gizli sekmeden takip' davası

Üst üste tekelleşme konusunda davalara konu olan Google yine bir soruşturma ile gündemde. Bu kez Chrome tarayıcısının gizli modda da kullanıcıya ait verileri topladığına dair bir dava açıldı.

Tarayıcılarda gizli mod veya gizli sekme olarak adlandırılan yöntem bilindiği üzere kullanıcının arkasından hiç bir iz bırakmadan internette gezinmesini sağlıyor. Tarayıcı çerez veya site giriş bilgileri gibi verileri kayıt etmiyor.

Google Chrome ise iddialara göre gizli moda geçtiği zaman dahi web siteleri Google’ın araçlarını kullanarak veri gönderiyor. Bu durum sözleşmelerde belirtilen verilerin gizlenmesi mantığına aykırı. Bununla ilgili pek çok kullanıcı bir araya gelerek Google’a dava açtı.

Google davanın reddi için mahkemeye başvurdu ancak bu reddedildi. Davacılar Google’dan toplamda 5 milyar dolar istiyor ve kullanıcı başına 5000$ civarında bir tazminata denk geliyor. Google kesinlikle iddiaları reddederken veri takibinin üçüncü taraf siteler tarafından yapılmış olabileceğini belirtiyor.