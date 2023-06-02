Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı
KOCAELİ'DE ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDAN GÖRÜNTÜLENEN GÖKYÜZÜNDE Kİ SIRALI HALEDEKİ IŞIK KÜMESİ MERAK UYANDIRDI.
Bilim ve Teknoloji 02.06.2023, 00:26
Kocaeli’de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı halede ışıklar merak uyandırdı.
Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler şaşkınlık yaşarken o anları kayıt altına aldı. Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor.