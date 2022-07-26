Gökyüzü meraklıları Sındırgı’da buluşacak

Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Ulus dağında ilk kez Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirilecek. Gözören Kırsal Mahallesi Sarıcaova mevkiinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında gökyüzünün muhteşem şekilleri gözlemlenecek.

Eşsiz doğası, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yaz kış binlerce ziyaretçi ağırlayan Sındırgı’nın Ulus Dağı Sarıcaova mevkii, bu kez gökyüzü ve bilim meraklılarını bir araya getirecek. Gökyüzü şekillerinin net bir şekilde görülebildiği Türkiye’nin en karanlık bölgesi olma özelliğini taşıyan Sarıcaova Yaylasında 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirilecek. Etkinlik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sındırgı Kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek "Ethem Derman Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği" doğa ve gökyüzü severleri bir araya getirecek.

Gökyüzü bilimcisi Prof. Dr. Ethem Derman’ın yanı sıra Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzü bilim meraklısı, profesörler, doğaseverlerin katılması hedefleniyor. Sarıcaova Yaylasının eşsiz doğasında kamp kuracak misafirler gündüz doğal güzelliklerin, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmanın yanı sıra, çocuk ve yetişkinlere özel bilimsel eğitimler, yöresel etkinlikler ile vakit geçirecek, gece ise gökyüzünde olan görsel şölene şahitlik edecek. Uzay ve gökyüzü temalı yarışmalar da şenlik havasında gerçekleştirilecek. Gündüz eğitimlerinde katılımcılara gece karanlığında yıldızlara bakarak yön bulma eğitimleri de verilecek. Etkinlik ve eğitimler öğle saatlerinde başlayacak. Şenliklerin gece bölümünde ise Sarıcaova Yaylası’nda karanlık gökyüzü çıplak gözle izlenebilecek. Işık kirliliğinin önüne geçilecek bir gecede gökyüzü gözlemleri yapılırken sadece yaz mevsiminde görülebilecek takımyıldızları, Satürn, Jüpiter, Ay ve diğer gezegenler de görülebilecek. Türkiye’nin en büyük teleskopu da gökyüzündeki görsel şöleni, yıldızları ve gezegenleri izlemek isteyenler için kurulacak.

"Doğaseverleri ve bilim meraklılarını buluşturacak"

Doğal şehir Sındırgı’da herkese göre bir etkinlik yer aldığını, eşsiz doğanın farklı etkinliklere elverişli olduğunu ve bu güzellikleri de ziyaretçilerle paylaşmak istediklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Gökyüzünün görsel şölenine Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Sarıcaova Yaylasında muhteşem bir şenlikle eşlik edeceğiz. Sındırgımızda ilk kez gerçekleştireceğimiz Gökyüzü Gözlem Şenliği doğaseverleri ve bilim meraklılarını buluşturacak. Çocuklarımız ve yetişkinler için Prof. Dr. Ethem Derman’ın yanı sıra, gökyüzü bilimcileri, profesörler tarafından uzay ve gökyüzü eğitimleri verilecek, ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek. Yöresel etkinliklerle doğada kamp kuracak ziyaretçiler de muhteşem bir dört gün geçirecek. Gelin gökyüzünün görsel şovunu birlikte izleyelim. 28-31 Temmuz Sındırgı’da gökyüzü zamanı” dedi.