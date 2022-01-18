Godaddy’in gasp ettiği internet alan adlarını açık artırmayla satışa çıkardığı iddia edildi

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de alan adı piyasasını sarsan gelişmenin etkileri devam ediyor. Samsun merkezli faaliyet gösteren Teknoclouds adlı firmanın müşterilerinin mağdur olduğu ve iddialara göre ’30 bin alan adının etkilendiği domain vurgunu’ şeklinde kamuoyuna yansıyan olayla ilgili sorunlar hala devam ediyor.

Eskişehir’de yıllardır bu konuda hizmet sağlayıcı ve danışman olarak faaliyet gösteren firma yetkilisi Özgür Tıkız, yaşanan süreci değerlendirerek, internet kullanıcılarını Türkiye merkezli yerel sağlayıcılardan hizmet almaları konusunda uyardı. Tıkız, Türkiye genelinde bir çok kullanıcıyı etkileyen ve emek verdikleri alan adlarını yitirdikleri süreçle ilgili olarak yerel ofisi dahi olmayan bir global sağlayıcı ile sorun yaşandığında neler olabileceğinin örneğinin yaşandığının altını çizerek, hak sahiplerinin alan adlarının bir şekilde gasp edildiğini ve ortadaki karışık şirket ilişkileri aracılığı ile insanların adeta dolandırıldığını belirtti.

"Alan adlarının bazılarına artık ulaşılamıyor"

Olayın çıkış noktasının Teknoclouds firması olmasına karşın gelişmeler sonrasında aslında yerel olmayan bir bağlantılar silsilesinin ortaya çıktığını ve dünya çapında iş yapan bir firmanın aslında bu ilişkiler ağını kullanarak nasıl insanları mağdur ettiğinin ortaya çıktığını ifade eden Özgür Tıkız, Teknoclouds firmasının neden olduğu sorunlarla ilgili ortaya çıkan durum sonrasında yaşanan gelişmeler devam ediyor ve o dönem bazı uzmanlarında öne sürdüğü gibi alan adlarının bazılarına artık ulaşılamadığını belirtti.

"Firmanın sabit numaralı telefon hattı var ama Türkiye ofisi yok"

Özgür Tıkız şunları anlattı;

"Sorunlarını çözmek isteyen kullanıcılar hiç alakaları olmayan farklı firmalarla muhatap olmak zorunda kaldılar. Bu firmalardan birisi de Amerikan merkezli ve sık sık televizyon reklamları ile de adını duyuran Godaddy firması. Firmanın Türkçe sunduğu internet sayfası ve 216 sabit numaralı telefon hattı olmasına rağmen bir Türkiye ofisi ise bulunmuyor. Yaşanan sorunlarda ortaya atılan iddialara göre Teknoclouds firması bayisi olarak çalıştığı Godaddy ve Azure gibi firmaların sistemlerindeki açıkları kullanarak müşterilerine satışlar yaptı. Ancak bu durumun ortaya çıkmasından sonra domain piyasasında şok etkisine neden olan gelişme yaşandı ve alan adlarının hepsi bir anda kullanılamaz oldu. Alan adlarına ulaşmak isteyenler “Bu alan adı Godaddy tarafından ücretsiz park edilmiştir” yazısıyla karşılaştılar. Geçtiğimiz aylarda hackerlar tarafından saldırıya uğradığı ve 1 milyon 200 bin kullanıcı bilgilerini çaldırdığı ile gündeme gelen Amerikalı Godaddy firması ise her defasında kendisine ulaşan mağdur alan adı sahiplerine domainlerle ilgileri olmadığı, yetkileri olmadığı gibi yanıtlar verdi. Teknoclouds mağdurları bir müddet sonra yapılan görüşmeler sonrasında alan adlarının çalışmaya başlamasıyla rahat bir nefes aldıklarını sanmalarına karşın daha sonra alan adlarının sahiplik bilgilerinin değiştirildiğini ve artık alan adlarını yönetemediklerini öğrendiler. Özellikle webmaster forumlarında sıkça gündeme gelen konu sonrasında Godaddy ve domain üst kurumu olan ICANN yetkililerinin de belirtiği Godaddy yan şirketi olan Wild West Domain üzerinde tescil edilmiş ve yine Godaddy Bayisi olan Domain Priced Rihgt isimli firma tarafından alınmış görünüyordu."

"Sosyal medya devlerinin Türkiye ofisi açmaları için yapılan baskıların ne kadar gerekli, anlamlı olduğu ortaya çıktı"

Özgür Tıkız, domainlerine tekrar yönetebilmek isteyen kullanıcıların bu bermuda şeytan üçgeni haline almış çember içinde çözüm bulmaya çalıştığını anlatarak, "En son bu konuda Godaddy’den çözüm almak isteyen kullanıcının yönlendirildiği destek mail adresine yaptığı başvurusu sonrasında Godaddy tarafından yetkileri ve sahiplileri olmadığı açıklamalarına rağmen birçoğu 15 yıldan uzun süredir çalışan alan adları kapatılarak Godaddy’in açık artırma sitesinde satışa çıkarıldı. Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya devlerinin Türkiye ofisi açmaları için yapılan baskıların aslında ne kadar gerekli ve anlamlı olduğunu da hatırlatan bu durum yerel firmalardan ve yerel ofisleri olan firmalardan alış veriş yapılması gerektiğini de bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Sahipliği ve bağlantısı olmadığını iddia ettiği alan adlarını bu şekilde adeta gasp eder gibi alan ve açık artırmayla tekrar satışa çıkaran Godaddy’in bu konuda yapılan görüşmelerde verebildiği somut tutarlı bir açıklama da bulunmuyor" diye belirtti.

"Türkiye’de ofisleri olmayan firmalardan uzak durulmalı.

Bu yaşanan süreçte mağdur olan vatandaşların ve diğer kullanıcıların bu konularda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Tıkız, "Özellikle Türkiye’de ofisleri olmayan firmalardan uzak durulmalı. Kendi bayisi ile arasındaki sorunları nedeniyle bayi müşterilerini bu şekilde mağdur eden Godaddy gibi firmalarla çalışırken de dikkatli olunmalı. Türkiye merkezli aynı nitelikte olan firmalarla benzer sorun yaşandığında, adli merciler aracılığı ile hakkın aranabileceğini hatırlatmak istedim" dedi.