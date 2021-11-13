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Global Yazılım Devi Micro Focus’un International Yönetim Ekibine Türkiye’den Üst Düzey Atama

Hayata geçirdiği ilklerle Türkiye’yi global operasyonun en başarılı ülkelerinden biri olarak ön plana çıkaran Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca’nın sorumluluk alanı genişledi. Kırca, Kasım ayı itibarıyla, International (Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) bölgesinde, yönetim ekibinin üyesi olarak Micro Focus International İş Stratejileri ve Pazara Gidiş Dönüşüm Direktörü olarak atandı. Yeni görevinde Kırca, Micro Focus’un geniş bir coğrafyada pazara gidiş model ve stratejisinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak.

Bilim ve Teknoloji 13.11.2021, 13:48 13.11.2021, 14:45
Global Yazılım Devi Micro Focus’un International Yönetim Ekibine Türkiye’den Üst Düzey Atama

Toplam 48 ülkede 12 binden fazla çalışanı, 7 bin 500 global partneri ve 40 binin üzerindeki müşterisiyle 3 milyar dolarlık ciro yaratan dünyanın en büyük kurumsal yazılım sağlayıcılarından Micro Focus, Türkiye pazarında yaptığı başarılı yenilikçi uygulamalarla ön plana çıkan Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca’nın görev tanımını genişletti. 2014 yılından itibaren HP Yazılım Ülke Müdürü ve ardından Micro Focus ve HP Yazılım birleşmesiyle Türkiye ve Yunanistan’dan sorumlu ülke genel müdürü görevlerini yürüten Deniz Kırca, Kasım ayı itibarıyla, International (Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) bölgesinde, uluslararası yönetim ekibinin üyesi olarak “Micro Focus International İş Stratejileri ve Pazara Gidiş Dönüşüm Direktörü” olarak atandı. Kırca, yeni görevinde Micro Focus International Başkanı ile çalışarak, global operasyonun gelecek dönemde planladığı dönüşüm için farklı ülkelerde pazara gidiş model ve stratejilerinin, müşteri memuniyetini artıracak şekilde ve çeşitlikte verilebilmesinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak. Bu atama, şirkette Türkiye’den bu seviyede üst düzey ilk atama oluyor.

Yenilikçi hızlı büyümeyle pilot ülke oldu

2017 yılında Micro Focus’un Hewlett Packard Enterprise’ın (HPE) yazılım bölümüyle birleşmesiyle birlikte dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri haline gelen Micro Focus, birleşme sürecinin yaşandığı en kritik yıl olan 2018’de Türkiye’de yüzde 15 büyüdükten sonra, 2019’da da hedeflerinin yüzde 120 üzerine çıkarak yüzde 40 büyüme gerçekleştirdi. Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında da hızlı büyüme performansını sürdüren şirket bir yandan da Türkiye’ye yatırım yaparak ve AtarLabs’ı bünyesine katarak, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki en büyük global satın almasına imza attı. İzleme, güvenlik ve KVKK projeleriyle tüm dünyada yenilikçi ve alanında ilk olan projeleri çıkaran Micro Focus Türkiye, 2020 yılında global ölçekte ilkleri başaran ülke olarak pazara gidiş modelinde (GTM) pilot ülke seçildi. Pilot ülke olarak da tüm başarı hedeflerine ulaştı ve Micro Focus’un global 2020 değerlendirmesinde “en başarılı ülke” olarak gösterildi. Birçok Micro Focus Türkiye çalışanı bulundukları pozisyonda “yılın en iyi çalışanı” olarak ödül alırken, bu başarının mimarı ve lideri Deniz Kırca da “yılın yöneticisi” ödülüne layık görüldü.


“Kadınlara örnek olabilirsem bundan büyük gurur olamaz”
Micro Focus International (EMEA ve LATAM) Strateji ve Dönüşüm Direktörü Deniz Kırca, yeni görevine atanmaktan büyük gurur duyduğunu belirtiyor. Kırca, yeni görevinde neler yapacağını şöyle paylaşıyor: “Yeni görevimle Türkiye’de başarıyla gerçekleştirdiğimiz pilot GTM (Go To Market)’i örnek alacağız. Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde birbirinden tamamen bağımsız ve farklı kültürlerde değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmeye odaklanacağız. Bu doğrultuda Micro Focus’un en doğru pazara gidiş model ve stratejilerini yönetim ekibiyle belirleyip, geniş bir coğrafyada uyarlayacağız. Dünyanın en büyük global yazılım markalarından birinin stratejilerine katkı sağlamak gibi büyük bir sorumluluk beni oldukça heyecanlandırıyor. Bununla beraber Türkiye’deki kadınlara pozitif örnek olabilirsem benim için bundan büyük gurur olamaz.” Micro Focus global strateji ekibinin bir parçası olarak Türkiye’nin de daha stratejik bir konumda temsil edileceğini vurgulayan Kırca, bir kadın yönetici olarak bu birimde görev almaktan büyük heyecan duyduğunu da ekledi.

Micro Focus nedir?

Micro Focus, şirketlerin dijital dönüşümün dört temel sahasında işlerini yürütmelerine ve dönüştürmelerine destek oluyor: Kurumsal DevOps, Hibrit IT Yönetimi, Öngörüye Dayalı Analitikler, Güvenlik, Risk & Yönetişim. Müşteri odaklı bir inovasyon süreciyle geliştirilen yazılımımız, şirketlerin kendi kurumsal yapılarını inşa etmeleri, yönetmeleri, koruma altına almaları ve analiz etmeleri için ihtiyaç duyacakları kritik araçları sağlıyor. Bu araçlar mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler arasında köprü vazifesi üstlenerek, dijital inovasyon yarışında daha az risk ile daha hızlı inovasyonu mümkün kılıyor.

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