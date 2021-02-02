banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e "sahtekar" taşı!
Mutasyon Yunanistan'a sıçradı
Mutasyon Yunanistan'a sıçradı

GİŞE FİLMLERİNİ KISKANDIRACAK SENARYOLARLA İNSANLARI HACKLİYORLAR

Gişe rekorları kırmasalar da dijital çağın en iyi senaryolarını hackerler yazıyor. Şirketlere ve bireysel kullanıcılara ciddi boyutlarda maddi zararlar yaşatan hackerlerin sosyal mühendislik saldırılarına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, COVID hikayelerinden hediye ve kampanya içeriklerine kadar birçok temayı işleyen hackerlere karşı 5’li siber savunmayı öneriyor.

Bilim ve Teknoloji 02.02.2021, 12:59
2
GİŞE FİLMLERİNİ KISKANDIRACAK SENARYOLARLA İNSANLARI HACKLİYORLAR

Kendi içerisinde birçok dehlize sahip olan siber dünyada hackerlerin iyi birer senarist olduğu görülüyor. Özellikle de insanların duygu ve davranışlarını iyi sentezleyen ve buna uygun sosyal mühendisliklerini konuşturan hackerler, şirket çalışanları başta olmak üzere dijital dünyada yer alan birçok kullanıcıyı tuzaklarına çekebiliyor. Pandemiye kadar genellikle hediye ve kampanya içerikleri ile kullanıcıları oltalayan hackerlerin hikaye çeşitliliğine vurgu yapan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, pandemi ile birlikte sağlık konuları başta olmak üzere birçok alanda oluşturulan tuzak içeriklere ve saldırılara dikkat çekiyor.

Koronavirüs Dolandırıcılıklarında Başrol Sırası Aşıda

Pandeminin başından bugüne dek hackerlerin ana gündemi Koronavirüs ve onunla birlikte yaydıkları efsaneler oldu. Pandemi sosyal yaşamda mesafelere neden olduğu gibi sosyal mühendislik saldırılarında da liste başına otururken, dijital dünyaya hiç olmadığı kadar sarılan kullanıcıları ve iş dünyasını da tuzaklarına çekmeye devam ediyor. Mail, SMS ya da web siteleri aracılığıyla birçok alanda ürettikleri yalan hikayeler üzerinden insanları kandıran hackerlerin bu durumdan çok kazançlı çıktığına dikkat çeken Yusuf Evmez, senaryoların yeni bölümlerinde bu kez COVID-19 aşılarının başrol oynamaya başladığını belirtiyor.

Duyguları Okuyan Hackerler Davranışı da Belirliyor

Hackerlerin genel kitlenin endişelerini, umutlarını yani kısacası duygularını çok iyi öngörebildiğini aktaran Yusuf Evmez, bu duygulara yönelik bir mail ya da SMS üzerinden gönderdikleri güzel süslenmiş içeriklerin dikkatsiz kullanıcıları doğrudan tuzağa çektiğini dile getiriyor. Belirli dönemlerde beklentileri karşılayacak içerikleri de dijital dünyada sıkça pompaladıklarına dikkat çeken Evmez, tatil sezonlarında ve özel günlerde indirimli kampanyaların, çekilişlerin ya da hediyelerin kullanıcıların karşısına yoğun bir şekilde çıkarıldığını ifade ediyor.

Tuzaklara Karşı Hızlı İpuçları ve 5’li Savunma

Hackerlerin sosyal mühendisliklerini konuşturdukları senaryoların akışına kapılıp zarar görmemek için kullanıcıların gelen içeriklerdeki bağlantıya tıklamadan önce düşünmesi gerektiğini belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, tuzaklara karşı alınması gereken önlemleri şu şekilde sıralıyor;

1. Tıklamadan önce iyice düşünün. Saldırganlar, kimlik avı saldırılarında önce harekete geçip sonra düşünmenizi sağlamak için bir aciliyet duygusu kullanıyor. Çok acil bir mesaj aldığınızda, önce kaynağın güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için bir dakikanızı ayırdığınızdan emin olun. En iyi yol, mesajın geldiği yerden farklı başka bir iletişim yöntemi kullanmaktır.

2. Kaynağı araştırın. Gönderilen içeriklerin gerçek olup olmadıklarını görmek için alan bağlantılarını ve size e-postayı gönderen kişinin kuruluşun gerçek üyesi olup olmadığını kontrol edin. Genellikle, bir yazım hatasının bulunduğu bu içerikler için bir arama motoru kullanın ya da ismi geçen şirketin web sitesine gidin.

3. Bilmediğiniz dosyaları indirmeyin. Göndereni tanımıyorsanız, gönderenden hiçbir şey beklemiyorsanız ve size gönderdikleri dosyayı e-posta başlığında "ACİL" uyarısını taşıyacak kadar görüntülemeniz gerekip gerekmediğini bilmiyorsanız, mesajı ya da maili hiç açmamak en güvenli yol.

4. Tekliflere ve ödüllere ya da aşı önceliğine kanmayın. Maalesef 2021’de dahi dünyaca ünlü bir markanın ürününün size hediye edildiğine ya da X şirketinde çok iyi maaşlı bir işe alındığınıza veya aşılanmak için öncelikli sıra hakkı kazandığınıza dair mesajlara ve maillere kanabiliyoruz. Burada temkinli, dikkatli ve biraz da inanma payını sıfıra indirgememeniz gerekiyor.

5. Kişisel bilgi taleplerini reddedin. Bankalar, devlet kurumları ya da şirketler hiçbir zaman gerekli bir işlem için mail ya da SMS yoluyla sizden kişisel bilgilerinizi talep edemez. Bu taleplerin olduğu doğrultuda hiçbir şekilde işlem yapmamanız gerektiğini unutmayın.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16