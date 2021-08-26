Girişimcileri sektörle buluşturan Enerjim Sensin yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı

Enerji sektörünü yenilikçi fikirlerle buluşturan ‘Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nın Demo Günü’nde final sahnesine çıkan 20 projeden üçü 300 bin liralık Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Özel Ödülü’nü paylaştı.

Ankara’da özel bir otelde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde enerji sektörünün temsilcilerini girişimcilerin yenilikçi fikirleri ile buluşturma amacıyla başlatılan ‘Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’ düzenlendi. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın yanı sıra ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar ve EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı Serkan Doğan katıldı.

Program kapsamında 100’e yakın girişimcinin enerji sektörü üzerine hazırladığı projeleri yarıştırıldı. Ön eleme sonucunda 42 proje yarışmaya devam etme hakkı elde etti. Söz konusu 42 projenin de yarı finale yükselmesi ile final elemelerine geçildi. Final kalan 20 proje, kazananların belirlenmesi için kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Finale kalan 20 proje arasından üçü, 300 bin liralık ELDER Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Değerlendirmeler sonrasında birinci olan “İleri Teknoloji Isıtıcı Kumaş” Projesi 150 bin lira, ikinci olan “Algae Biodiesel” Projesi 100 bin lira ve üçüncü olan “Online Titreşim Analizleri ile Şebeke Teçhizatlarının Bakım Gereksinimlerinin Tespit Edilmesi” Projesi 50 bin liralık para ödülü kazandı.

İlk üçe giren girişimciler, ödüllerini ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar ve EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı Serkan Doğan’ın elinden aldı.

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji sektörünün teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliğine yönelik politikalar sonucunda baş döndürücü bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, “Dekarbonizasyon, dağıtık üretim ve dijitalleşme gibi mega trendler sektörümüzü şekillendiriyor, bu hızlı bu hızlı dönüşüm ve trendler elektro mobilite yeşil mutabakat ve sınırda karbon vergilendirilmesi gibi politika setlerini gündemimize taşırken, ihtiyaçlar yalnız enerji sektörü ile sınırlı kalmıyor. Karşılaştığımız meydan okumaların aşılmasında sanayiden ulaştırmaya çevre ve şehircilikten teknolojiye kadar çok taraflı ve çok boyutlu iş birliklerinin önemi giderek artıyor” diye konuştu.

Milenyumun başından beri hayal edilen; elektrikli araçların, dağıtım üretim tesislerinin, depolamanın ve blok zinciri gibi yeniliklerin gündelik hayatın artık birer parçası haline geldiği bir durumda olduğunu dile getiren Tancan, “Bu ve benzeri birçok alanda yerli teknoloji ve iş modellerini üretebilmemiz ülkemizin dünyadaki yeri açısında oldukça önemli. Küresel ölçek teki rekabetçiliğimiz ve ulusal ölçekteki kalkınmamız için bu süreci tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Ülkemiz bu fırsatlardan da istifade etmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara fazlasıyla sahiptir. Güneşimiz ve rüzgarımızın yanında gençlerimizin ışık saçan fikirleri ve girişimleri de bizim en önemli gücümüz” dedi.

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nın fırsatların ve zorlukların olduğu dönüşüm sürecinde çok önemli role sahip olduğunu ifade eden Tancan, “Devlet, özel sektör ve akademi üçgeninde sinerjinin en güzel örneklerinden birisini ortaya koyuyor. EPDK Ar-Ge proje ile başlayan inovasyon yolculuğu girişimcilik yarışmaları ve hızlandırma programları ile devam ediyor. EPDK, Elder ve ODTÜ Teknokent iş birliği gençlerimizin zeka ve girişimciliği ile birleşiyor” değerlendirmesini yaptı.

“Güzide kurumlarımız girişimcilerimiz projeler ile bir araya geliyor” diyen Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye teknolojisinin ve inovasyonunun hedeflenen daha değerli katkı sağladığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak enerji sektörünün girişimcilik ekosisteminin desteklemekten çok mutlu olduklarını dile getiren Tancan, şöyle devam etti;

“Memnuniyetle izliyorum ki EPDK’nın kıymetli desteği, ODTÜ Teknokent’in deneyimi ve ELDER’in enerjide inovasyon merkezi olma vizyonundan oluşan sinerji gençlerimizin enerjisi ile bütünleşiyor. Bakanlık olarak bu sinerji ve enerjiyi bugüne kadar hep destekledik ve her zaman sizinle beraber olduk. Gelecek dönemde de desteğimiz yine sizlerle olacak. Sizlerden beklentimiz önemli mesafeler kat ettiğiniz bu yolculukta bayrağı daha da ileri taşımanızdır. Geleceğin peşinden koştukça erişeceğiniz ufkun size nice hayaller sunacağını ve nice yeni kapılar açacağını göreceksiniz. Yaşadığınız heyecan ortak olmanın mutluluğu ile hepinize başarılar diliyorum.”

Dereceye girenlere ilk müşteri garantisi, ulusal ve uluslararası proje yazılım desteği ve patent desteği sağlanacak

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjim Sensin Hızlandırma Programı üzerine yaptığı konuşmasında şu bilgileri verdi:

“Bugün insanın toplumun ve dünyanın geleceğini temel alan, sürdürülebilir çözümler üretmek için büyük bir emek ve kaynak seferber edilmiş durumda. Biz de elektriği dağıtım sektörü olarak her alanda sürdürülebilir çözümler üretecek projeleri, fikirleri sektörümüze kazandırmak istiyoruz. Bunun için de yanımıza alacağımız gücün siz gençlerimizin olduğuna inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2018 yılından bu yana genç fikir ve girişimcilere bu alandaki yarışmalarda EPDK ve ODTÜ Teknokent ile destek sağlıyoruz. Bu desteğin yanında ELDER olarak da inisiyatif alıyoruz. EPDK’nın koordinatörlüğünde ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz bir program başlattık. Gençlerimizi enerji sektöründe girişimcilik için bir fırsat penceresi açtık. Enerjim Sensin dedik ve projelerini hayata geçirmek için onlara alan açtık. Çok farklı alanlarda 100’ün üzerinde proje başvurusu aldık. İlk değerlendirmenin ardından 42 proje ve yarı finalin ardından da 20 proje finale kaldı. Bugün son sunumların ardından ELDER olarak vereceğimiz toplantıda toplam 300 bin lirayı bulan ödülleri kazanacak arkadaşlarımız belli olacak. Sıralamaya girmese dahi yarışmaya katılan arkadaşlarımız iş dünyası ile iş birliği yapma, yatırım alma imkanlarına da sahip olacaklar. Onların da ne getireceği belli değil. İnşallah çok daha büyük paralarla da neticelenir. Dereceye giren bu arkadaşlarımıza ödül vererek bu süreci bitirmiyoruz. İlk müşteri garantisi, ulusal ve uluslararası proje yazılım desteği, patent desteği, global fuar etkinlik ve hızlandırma programlarına katılım sağlanması yatırım imkanı ve desteği ile yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

ELDER Genel Sekreteri Özge Özden, Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’na öncelikle 100’e yakın girişimcinin başvurduğu bilgisini vererek, “Ön eleme sonucunda 42 tane proje yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Daha sonra projelerini, topluca değerlendirdik. Yarı finalde de 42 projemiz yola devam etme hakkı kazandı. Sonraki süreçte biz kendilerine çeşitli eğitimler verdik. Bunun dışında mentorluk hizmeti sağladık. Mentorluk hizmeti aşamasından itibaren de sektörümüzde yer alan üst düzey yöneticilerimiz bu programda bulundu. Böylelikle hem genç girişimcilerimize hem de üst düzey sektör profesyonellerimizle bir araya getirme şansına sahip olduk. Bugün geldiğimiz noktada Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nın Demo Günü’nde buluşuyoruz. Finale kalan 20 projemiz yarışacaklar” diye konuştu.

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nda çay-kahve ve diğer ihtiyaçlar için aralar verildiğini hatırlatan ELDER Genel Sekreteri Özden, “Aralarımızda enerji sektörünün hem devlet tarafından hem de özel sektörün üst düzey temsilcileri ile temas imkanı bulacaklar. 300 bin liralık bir ödülümüz var. Üçüncüye 50 bin lira ikinciye, 100 bin lira ve birinciye ise 150 bin lira ödül sunacağız. Ama sunduğumuz imkanlar sadece bununla sınırlı değil. Fuarlarda destek imkanımız olacak. İlk yatırımcı imkanı ile karşılaşacaklar. Sadece kendilerini sektöre tanıtma imkanı bulacaklar. Dolayısıyla bugüne kadar ELDER olarak böyle bir inovasyon yolculuğumuz oldu. Bundan sonraki süreçte de bunu daha ileriye taşımak için şimdiden projelerimizi hazırlıyoruz” dedi.

Yarışmada Algbio firması Algae Biodiesel projesi ile ikinci olarak 100 bin liralık para ödülüne sahip oldu. Algae Biodiesel, endüstriyel atık suları ve baca gazlarını mikroalgler ile arıtarak karbon negatif biyoyakıtlar üretmesinin yanı sıra karbon yakalama teknolojisi ile endüstride yüzde 90 oranında sera gazı emisyonu azaltırken atık suyun biyolojik arıtımıyla birlikte müsilaj sorununu da sonlandırıyor.

Algbio firmasının kurucusu Selen Şenal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, endüstriyel atık suları ve baca gazlarını mikro argallar yardımıyla arıtarak söz konusu atıklardan karbon negatif biyoyakıt ürettiklerini belirterek, “Biyodizel, biyoetanol, kerosen ve biyogazdan elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu esnada baca gazların içerisinde yüzde 90’a varan oranlarda karbondioksit yakalıyoruz. Böylece atmosfere gidecek karbondioksiti aslında argal biyokütle hapsedip sera gazı emisyonlarını azaltıyoruz” dedi.

Şenal, endüstriyel sanayiden aldıkları atık suların içerisindeki; azot, fosfor, ağır metaller hini toksik maddeleri argal biyokütlenin içerisine aldıkları bilgisinin vererek, şunları söyledi:

“Böylece atık suların denizde, gölde nehirde müsilah gibi sorunlara sebep olmasını önlüyoruz. Bu şekilde de biyoçeşitliliğimizi ve denizlerdeki canlılık oranı ile resifleri koruyoruz. Daha sonra arıttığımız bu atık sular tarımda sulama olarak kullanılabiliyor. Elde ettiğimiz argal biyokütleden de belirli kimyasal ilerlemeler sayesinde biyoyakıt üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu esnada yan ürün olarak ayrıca gliserin üretimi gerçekleştiriyoruz. Karbon yakaladığımız için karbon kredisi satışlarımız mevcut. Genel olarak genel misyonumuz 2050’ye kadar tüm sanayi ve ulaşım sektöründe sıfır karbon emisyonu. Yani bizim beklentimiz artık yenilenebilir enerjinin sadece tüketimde değil, üretilirken de karbondioksit yakalaması. Çünkü ancak bu şekilde iklim değişikliğine dur diyebiliriz. Sadece tüketimdeki karbondioksit emisyonunu önlersek bu sanayinin iklim değişikliği sürecini hiçbir şekilde durdurmaz aksine artırır. Dolayısıyla bizim temel hedefimiz; sanayinin ve ulaşım sektörünün karbondioksitini bertaraf etmek, yok etmek ve atıklarını verimli bir enerjiye dönüştürebilmek. Aslında atıktan enerji ile döngüsel ekonomiye katkı sunmuş oluyoruz.”