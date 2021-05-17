Getac’ın yeni nesil tümüyle sağlam K120 tableti satışa hazırlandı

Teknoloji şirketi Getac mobil saha profesyonelleri için tümüyle sağlam K120 tabletin yeni neslinin satışa hazırlandığı duyuruldu.

Kamu güvenliği, üretim, kamu hizmetleri, savunma, ulaşım, doğal kaynaklar, petrol ve gaz gibi zorlu sektörlerde çalışan mobil saha profesyonelleri için tümüyle sağlam K120 tabletin yeni nesli piyasaya sürülüyor. Açıklama üretici şirket Getac’tan geldi. Yeni nesil Getac K120, 2021’in Temmuz ayında satışa sunulacak.