Getac, yeni nesil F110 kompakt tabletini tanıttı

Getac’ın yeni nesil F110 kompakt tabletinin, güç kullanımı, görüntü kalitesi ve sağlam performansıyla ön plana çıktığı vurgulandı.

Teknoloji şirketi Getac, imalat, otomotiv, savunma, kamu güvenliği, kamu hizmetleri, taşımacılık ve lojistik sektörlerinde çalışan, görevi gereği sürekli hareket halinde olması gereken profesyoneller için tasarladığı, kolay taşınabilen, her türlü koşulda kullanılabilen ve performansı yüksek yeni nesil F110 tabletinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni nesil tablet hakkında şu bilgiler verildi:

Yeni ürün, hayli ilgi gören bir önceki tablet nesli gibi kullanıcılarına zorlu fiziki koşullarda etkin bir biçimde çalışma imkânı veriyor. 4 çekirdekli 11’inci Nesil Intel Core i5/i7 işlemci (kod adı ‘Tiger Lake’) farklı bir performans sunarken birden fazla işlemin aynı anda ve kolayca gerçekleştirilmesini sağlıyor. Tablete entegre edilmiş Intel Iris Xe Graphics ise her durumda zengin bir görsel deneyim sunuyor. (önceki nesillerden 3 kat daha yüksek veri hızı için) WLAN Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve WWAN 4G LTE/GPS’yi de içeren, geniş bağlantı seçenekleri, modern saha çalışmalarının hayati unsurlarını yani hızlı veri aktarımını ve uzak mesafeli iletişimi mümkün kılıyor. Tablete entegre edilmiş Thunderbolt 4 bağlantı noktası, genişletilmiş uçtan uca çözümler için 40 Gb/s bağlantı olanağı sağlıyor.

F110, 1000 nit parlaklığa sahip, gelişmiş bir 11,6 inç Lumi Bond 2.0 dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran, F110’nun piyasadaki muadillerinden daha yüksek parlaklık ve daha iyi kontrast oranı sağlarken, aynı zamanda yüksek dayanıklılık ve parlak güneş ışığı dâhil, her koşulda mükemmel okunabilirlik sunuyor.

Yeni nesil F110 da zorlu saha koşullarında sorunsuzca kullanılabilecek şekilde tasarlandı. MIL-STD-810H ve MIL-STD-461G sertifikaları yüksek güvenilirliği garanti ediyor. F110 kendi sınıfında - önceki neslin IP65 derecesine kıyasla - IP66 derecesine sahip sayılı tabletlerden biridir. Yani toz girişine ve basınçlı suya karşı tam koruma sağlamaktadır. Kullanım sırasında 6 fit’e (1,8 m’ye) kadar - önceki nesilde 4 fit’e (1,2 m’ye) kadar - düşme direnci ve eksi 29 derece ila artı 63 derece çalışma aralığı, fiziki koşullarla ilgili endişeleri ortadan kaldırıyor.

Getac Dayanıklı Tablet ve Video Çözümleri İş Grubu Başkanı Rick Hwang yeni ürün hakkında şöyle konuştu: "Dayanıklı tabletlerin popülaritesi, işlevsellik, çok yönlülük ve kullanım kolaylığının üstün kombinasyonu sayesinde son yıllarda katlanarak arttı. Yeni nesil F110’un piyasaya sürülmesiyle, 2020’nin ikinci yarısında çıkarmaya başladığımız, 10" UX10, 11" F110 ve 12" K120’den oluşan, amiral gemisi tablet serilerimizin yenilenmesini tamamlamış oluyoruz. Yani dikey pazarlardaki tüm müşteriler artık bireysel ihtiyaçlarına uygun, kapsamlı, sektöründe önce ve sağlam bir çözüm seçeneğine sahip".

Yeni tabletin eylül ayında satışa sunulacağı belirtildi.