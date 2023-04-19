Getac, yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Getac, yeni generation B360 ve B360 Pro tam dayanıklı dizüstü bilgisayarları satışa sunduğunu açıkladı.

Teknoloji şirketi Getac, her gün zorlu ortamlarda çalışan profesyonellere güçlü bağlanabilirlik, güvenilirlik ve bilgi işlem performansı sunan yeni generation B360 ve B360 Pro tam dayanıklı dizüstü bilgisayarlarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Yeni ürünler hakkında değerlendirmede bulunan Getac Technology Corporation Başkanı James Hwang, "B360 ve B360 Pro cihazlarımızın yeni generation’ı, müşterilerin iş güçlerinde hem sahada hem de saha dışında daha da yüksek üretkenlik seviyeleri elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Tamamen sağlam tasarım, güçlü teknik özellikler, kapsamlı bağlantı ve kompakt form faktörünün birleşimi, durum, konum veya hava koşulları ne olursa olsun zor görevlerin ilk sorulduğunda tamamlanmasını sağlamaya yardımcı olur" dedi.

Yeni ürünlerin özellikleri hakkında şu açıklama yapıldı:

Yeni generation B360 ve B360 pro dizüstü bilgisayarlar zorlu koşullarda bilgisayar görevlerini basitleştirmek için çok çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler içeriyor. Önemli özellikler arasında üstün performans, hızlı yanıt süresi ve zengin görseller için entegre Intel Iris Xe grafik kartına sahip yükseltilmiş Intel Core 12. generation i5/i7 işlemci yer alıyor. Standart olarak 256 GB PCIe NVMe SSD (4 TB’a kadar seçenekle) geniş depolama alanı sağlarken, marka Sunlight Readable Teknolojisine (1.400 nit) ve kapasitif dokunmatik ekrana sahip 13,3 FHD LumiBond ekran, günün her saati üretkenliği korumaya yardımcı oluyor.

B360 Pro, isteğe bağlı NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB ayrık grafik denetleyicisi ve ayrıca üçüncü bir SATA SSD (6 TB’a kadar depolama kapasitesi için), üçüncü pil veya gerektiğinde bir DVD sürücüsü alabilen isteğe bağlı bir ortam bölmesi ile bunu daha da ileri götürüyor. Hem yeni B360 hem de B360 Pro, kullanıcıların remote veya yalıtılmış ortamlarda bile bağlanmasını sağlayan kapsamlı bağlantı seçenekleri de sunuyor. Bunlara standart olarak Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax ve Bluetooth 5,3’ün yanı sıra isteğe bağlı 4 G LTE veya entegre GPS’li 5 G Sub-6 dahil. Yeni özellikler arasında yükseltilmiş bir USB 3.2 bağlantı noktası, bir Thunderbolt TM 4 Type-C bağlantı noktası, yükseltilmiş bir HDMI 2.0 bağlantı noktası ve ayrıca bir mini SIM kart yuvasının eklenmesi yer alıyor. Her iki cihaz da çalışırken değiştirilebilen çift pil içerirken, B360 Pro’da gerekirse üçüncü bir pil seçeneği bulunur. Yeni B360 ve B360 Pro da sahada mükemmel güvenilirlik için sıfırdan sağlam olarak üretildi. Her iki cihaz da MIL-STD-810H, MIL-STD-461G ve IP66 sertifikasının yanı sıra 1,8 m’ye (6ft) kadar düşme direnci içeriyor.