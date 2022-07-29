Genetikçilerin ‘Almanya’ başarısı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden yeni mezun olan 9 öğrenci, yüksek lisans için Almanya’daki 6 farklı üniversiteden kabul alarak büyük başarıya imza attı.

İleri düzeydeki yabancı dilleri, bilimsel araştırmaları ve yüksek not ortalamalarıyla fark oluşturarak Türkiye’deki yüzlerce kişi arasından seçilen İEÜ’lü gençler, genetiğin farklı alanlarında uluslararası düzeyde çalışmalar yapacak. 2 yılını Almanya’da geçirecek öğrenciler, yurt dışında alanında uzman isimlerden ders alacak, burada yeni projeler üretecek ve kariyer hedeflerini bu tecrübeler doğrultusunda şekillendirecek. İEÜ’lü Nazlıgül Keske, Tolga Danışmaz ve Melis Öztibet, Almanya’ya gidip eğitim almaya başlarken; Özüm Karpat, Onur Ateş, Başak Buse Karakuzulu, Gönlüm Bahar Uçar, Sude Mısra Baylan ve Sıla Sezan ise ekim ayında eğitime başlatacak.

“Yurt dışındaki üniversitelerle aynı seviyedeyiz”

İEÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar, yurt dışındaki üst düzey üniversitelerle eşit seviyede eğitim verdiklerini söyledi. Bölüm olarak öğrencilerini araştırmaya, projeye yönlendiren bir yapıda olduklarını ve tüm bunların da öğrencilerde başarı olarak karşılık bulduğu ifade eden Doç. Dr. Karagonlar, “Öğrencilerimiz, bölüm olarak kendilerine sunduğumuz fırsatları çok iyi değerlendirerek hak ettikleri noktaya ulaştı. Bu üniversitelere kabul edilmek kolay değil. Bugüne kadar yapılan projelerin incelenmesinden sözlü mülakata kadar birçok aşamadan geçiliyor. Bunların hepsinden sorunsuz geçmek gerekiyor. Ne mutlu ki 9 öğrencimiz, bu süreci sorunsuz tamamlayarak kendilerine yeni bir fırsat oluşturdu. Tıpkı üniversitemizde olduğu gibi yurt dışında da başarılarına yenilerini ekleyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok” dedi.

‘Erasmus stajı’ ve ‘proje’ vurgusu

İEÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi, Erasmus Koordinatörü Cihangir Yandım ise “Öğrencilerimizin henüz mezun olmadan önce Erasmus stajı ile yurt dışına gitmesini çok önemsiyoruz. Bu noktada gerekli girişimleri yaparak gençlerimize, Erasmus aracılığıyla yurt dışına açılma ve bu sayede tecrübe kazanma imkanı sağlıyoruz. Almanya’ya kabul alan öğrencilerimiz arasında bu stajdan yararlananlar da olmuştu. Bir diğer önemli konu da TÜBİTAK projeleri. Öğrencilerimiz akademisyenleriyle ortak projelerde yer alarak kendilerini geliştiriyor, üretmenin ve araştırmanın hazzını yaşıyor. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin akademik yayınlar gerçekleştirmesine de zemin hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin başarıları, bölüm olarak doğru yolda olduğumuzun göstergesi” diye konuştu.

Öğrenciler ve kabul aldıkları üniversiteler

Özüm Karpat - Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi

Onur Ateş - Goethe Üniversitesi

Nazlıgül Keske - Saarland Üniversitesi

Tolga Danışmaz - Dresden Teknoloji Üniversitesi

Melis Öztibet - Dresden Teknoloji Üniversitesi

Başak Buse Karakuzulu - Jena Üniversitesi

Gönlüm Bahar Uçar - Erlangen Üniversitesi

Sude Mısra Baylan - Jena Üniversitesi

Sıla Sezan - Jena Üniversitesi