Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada 322 milyon kişi depresyon ile savaşıyor. Son 10 yılda yüzde 18 artan bu sayı, dünya nüfusunun yüzde 4,4'üne tekabül ediyor. Bu hastalık, bireyin her anını etkiliyor. Depresyon tedavisinde en çok tercih edilen yöntemler psikoterapi yer alıyor. Ama süreci daha ağır geçirenlere önerilen en etkili yöntemin ise ilaç tedavisi olduğu biliniyor. Verilen ilacın uygun dozunu ve uygulama süresinin belirlenmesi ve reçetenin yazılması hastalığın seyri için önemli basamaklar arasında yer alıyor.

Bugün edindiğimiz bilgilere göre, depresyon hastalığı ile ilgili test kiti ve kişiselleştirilmiş bakım algoritması geliştiren Genetika+, 10 milyon dolar yatırım aldı. Girişim, GreyBird Ventures, Meron Capital, Jumpspeed Ventures, Sapir Venture Partners ve bireysel yatırımcılar tura öncülük etti. Genetika+, bu yatırımı Boston'da klinik laboratuvarı kurmak ve ABD'ye yayılmak için kullanacak.

Genetika+ CEO'su Talia Cohen Solal "Dünya çapında milyonlarca hasta, depresyon hastalığını tedavi etmek için en etkili ilacı bulmak için zorlu bir yolculukla karşı karşıya. COVID-19 daha da yaygınlaşan bu hastalığın tedavisi için yeni çözümlere daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı" diyerek yaptıkları işin önemini ortaya koyuyor.

Şirket, bir hasta için en iyi ilaç kombinasyonunu bulmayı amaçlayan bir test kiti geliştiriyor. Bu, hastanın kişisel profili ve genetik verileriyle birlikte kan örneği alınarak belirleniyor. Herhangi bir hastanın ilaca tepkisini değerlendirmek için tasarlanmış algoritma sayesinde analiz ediliyor. Bu analiz, kişiselleştirilmiş ilaç tavsiyeleriyle doktora gönderiliyor.

Bugün, bir kişinin biyolojik ve genetik yapısının ilaçlara nasıl tepki vereceğini inceleyen birçok şirket var. Vancouver merkezli Genxys, hassas reçete yazma yazılımı üzerinde çalışıyor. Araç, doktorların bir ilacın belirli bir hasta için doğru olup olmadığını ve doğru dozun ne olması gerektiğini belirlemesine yardımcı oluyor. Genetik şirketi 23andMe ise kişisel farmakogenetik raporu oluşturmak için FDA'dan izni aldı.