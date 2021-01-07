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Genel seslendirme ve acil anons sistemlerinin yetenekleri artıyor

Siemens Akıllı Altyapılar (SI), gelişmiş Cerberus PACE Modular sisteminin yeni Compact versiyonu ile genel seslendirme ve acil anons (PA/VA) çözümlerinin uygulama aralığını daha da genişletiyor. Düşük gecikmeli ve profesyonel ses kalitesine sahip Cerberus PACE Modular ve Compact, yangın koruma ve tehlike yönetim sistemleriyle entegre edilebilen, kapsamlı bir genel seslendirme ve acil anons çözümü sunuyor.

Bilim ve Teknoloji 07.01.2021, 10:25
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Genel seslendirme ve acil anons sistemlerinin yetenekleri artıyor

Siemens Akıllı Altyapılar (SI), gelişmiş Cerberus PACE Modular sisteminin yeni Compact versiyonu ile genel seslendirme ve acil anons (PA/VA) çözümlerinin uygulama aralığını daha da genişletiyor. Düşük gecikmeli ve profesyonel ses kalitesine sahip Cerberus PACE Modular ve Compact, yangın koruma ve tehlike yönetim sistemleriyle entegre edilebilen, kapsamlı bir genel seslendirme ve acil anons çözümü sunuyor.

Siemens Cerberus PACE, genel seslendirme ve acil anons ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunuyor. Cerberus PACE Modular ve Compact’in yangın koruma ve tehlike yönetim sistemleriyle entegre edilebilen kapsamlı çözümleri insanları, yatırımları ve iş sürekliliğini korumak için daha fazla özelleştirme yapabilme imkanı da tanıyor. Yüksek performans teknolojisine dayanan Cerberus PACE sistemlerinden Compact, küçük ve orta ölçekli uygulamalarda kullanım rahatlığı sağlarken; Modular ise daha geniş ve karmaşık projelere cevap veriyor.

Cerberus PACE sistemleri sayesinde kullanıcılar tüm genel seslendirme ve acil anons ihtiyaçlarını tek bir çözümden karşılayabiliyor. Modüler sistemle aynı son teknolojiye sahip ancak küçük ve basit uygulamalarda kullanılan Cerberus PACE Compact, kapsamlı bir özelleştirme imkânı ve uygun maliyetli bir çözüm olarak sunuluyor.

Şirketten paylaşılan bilgilere göre potansiyel uygulama alanları ofisler, oteller, havalimanları, ticari binalar ve eğitim binaları da dahil olmak üzere genel seslendirme ve acil anons yüksek performans ve güvenilirlik gerektiren her durumu kapsayan Cerberus PACE Compact, modular sistemde olduğu gibi çok seviyeli yedekleme içeriyor ve aynı zamanda eski sistemlerin aşamalı modernizasyonu için uygun bir çözüm sunuyor. Sistemin profesyonel ses kalitesi ve düşük gecikme özelliği hem acil durumlar hem de günlük duyurular veya müzik yayınlarında mesajların net bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

Maksimum güvenlik için maksimum performans

Olası bir acil durumda insanları yönlendirmek için çok önem taşıyan genel seslendirme ve acil anons sistemlerinde tahliyeyi önce hızlı bir şekilde tetiklemek ardından yönetmek için mesajların net bir şekilde duyulması gerekliliği ortaya çıkıyor. Cerberus PACE Compact, iki versiyonda sunuluyor: Compact 400 ve Compact 1000. Duvara monte edilen Cerberus PACE Compact, nispeten ufak olan boyutuna rağmen 2000 watt’a kadar güç, ek bir yedek amplifikatör ve pilot ton amplifikatörü sunuyor. Bu da geleneksel uygulamalarda yalnızca çok daha büyük ve kabine monte edilen sistemlerin sunabildiği bir performansa sahip olduğu anlamına geliyor.

EN 54-16 standardı ve Avrupa ülkelerindeki yerel uygulama kuralları ile tamamen uyumlu olan Cerberus PACE sistemleri, yeterli yedekleme olmasını sağlayarak tüm fazla yükü karşılayabiliyor. ‘Önce güvenlik’ yaklaşımını desteklemek için yüksek performanslı ve güvenilir sistemlerde tek bir hata noktası (SPOF) bulunmuyor; bunu, her ağ katılımcısının bir CPU’ya (cihazın bağımsız hale getirilmesine izin veren bir işlemci) sahip olduğu dağıtılmış zekâ sağlıyor.

Sağlanan iş sürekliliği

Tüm bileşenlerin uygun kurulumu ve yönetimi için Cerberus PACE özel bir konfigürasyon yazılımı ve gerçek zamanlı mühendislikle sunuluyor. Sistem çalışırken, günlük faaliyetlerde kesintiye neden olmadan canlı olarak konfigürasyon yapılabiliyor. 7/24 çalışmanın gerekli olduğu birçok uygulama için önem taşıyan ve iş sürekliliğini sağlayan uzaktan erişim sayesinde her türlü ortamda, bakım için veya konfigürasyonu değiştirmek için kapatmaya gerek duyulmuyor.

Esneklik ve uyumluluk

Son teknolojiye sahip modüler ve ölçeklenebilir sistem mimarisi, Cerberus PACE’in her tür ve gereksinimdeki binalar için özelleştirilebilmesini sağlıyor. Cerberus PACE Compact, aynı ağ ve yapılandırma araçlarını kullanan Modular sistemle birleştirilerek daha geniş bir yardımcı ürün seçeneği (örneğin, amplifikatörler veya ses matrisi) sunarken aynı zamanda maliyet optimizasyonu da sağlıyor. Bununla birlikte, her iki sistem de eski sesli alarm sistemlerinin aşamalı modernizasyonu için de kullanılarak (genellikle mevcut kabloları kullanarak), sistemin geleceğe hazır olmasını ve değişen talepleri karşılamasını mümkün kılıyor. Farklı bağlantı seçenekleri (döngü, yanhat, çift yanhat ve hatta yıldız yapıları veya T bağlantılar ile uyumluluk), kurulum işlemi sırasında daha fazla esneklik sunuyor.
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