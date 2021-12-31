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Gençlik Şurası’nda TOGG heyecanı

Bağcılar’da düzenlenen 19. Gençlik Şurası’nda protokoldeki katılımcılardan öğrencilerin sunumlarına kadar herkes yerli ve milli otomobil TOGG’u konuştu. Gençleri bu başarıları örnek alarak çalışması gerektiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kendinizi çok iyi yetiştirin. Yarın Türkiye’de sizlere çok daha fazla iş düşecek” dedi.

Bilim ve Teknoloji 31.12.2021, 11:49
Gençlik Şurası’nda TOGG heyecanı

Bağcılar’da düzenlenen 19. Gençlik Şurası’nda protokoldeki katılımcılardan öğrencilerin sunumlarına kadar herkes yerli ve milli otomobil TOGG’u konuştu. Gençleri bu başarıları örnek alarak çalışması gerektiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kendinizi çok iyi yetiştirin. Yarın Türkiye’de sizlere çok daha fazla iş düşecek” dedi.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi’nin geleneksel hale getirdiği Gençlik Şurası’nın 19.’su Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda düzenlendi. Etkinliğe ilçedeki okullardan çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Açılış konuşmasında eğitimin önemine değinen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Gençlerimizin bilimsel çalışmalara temel oluşturacak aktiviteler içinde olması bizim arzu ettiğimiz bir konu. Temelden itibaren eğitim olmayan bir milletin geleceği de olmaz. Burada yapılan çalışmaların, tebliğlerin ve sunumların her birinin ileride akademik hayatınızda bir yatırım olacağını unutmayın” dedi.

Cumhuriyetin 100 yılı. Büyük bir atılımın yılı olacak

Şura konularının güncel olduğunu ve güzel fikirler ortaya çıkacağına inandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Teknofest kuşağı, bilişim ve teknoloji ile vatanına, milletine, bayrağına hizmet edecek inançlı bir nesil. Bu zor değil çünkü zaten ruhumuzda var. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e daha sonra 2053 ve 2071’e yönelik hedeflerimiz var. Savunma sanayii başta olmak üzere bilim teknolojisinde çok iyiyiz. İHA’lar SİHA’lar yapıyoruz şimdi de yerli otomobil TOGG var. Bunlar için istikrar lazım. Kendinizi çok iyi yetiştirin. Yarın Türkiye’de sizlere çok daha fazla iş düşecek. Cumhuriyetin 100. yılı büyük bir atılımın yılı olacak” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan öğrenciler, araştırma yaptıkları konular üzerine sunumlar yaptı. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Z Kuşağı mı? Teknofest Kuşağı mı?” başlıklı konuyu anlattı. İnternette çok zaman geçiren Z kuşağını yüz yüze iletişim kurmaya çağıran öğrenciler Teknofest kuşağını ise teknoloji üzerine girişim ve çalışmalar yapan nesil olarak tanımladı. Bu kuşağın TOGG, İHA ve SİHA’lar başta olmak üzere teknoloji alanında büyük başarılara imza attığını belirtti.

Kripto parayı konuştular

“Meslek Tercihlerindeki Değişim” konusunu işleyen Şeyh Edebali Anadolu Lisesi öğrencileri ise makine gelişimi ile beraber insanlar kendilerini makine dalındaki mesleklere attığını ve makineler bu kadar hızlı gelişiyorken insan gücüne olan ihtiyacın da çok hızlı azaldığını söyledi. Gençler, düşüncelerini desteklemek için sunumda 2023’te yola çıkacak olan yerli ve milli otomobil TOGG’un fotoğrafını paylaştı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi adına katılanlar, “Gençlerin Sanal Yatırıma Bakış Açısı” başlığı altında kripto para ve benzeri sanal yatırım araçlarını; Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de “Gençlerin Fast Food Kültürü ile İmtihanı” ile ilgili olarak da fast food yiyeceklerin zararlarına dikkat çekti. .

Şura’ya; İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan, İlçe Müftüsü Celal Büyük, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ve Gençlik Meclisi Başkanı İsa Yusuf Battal da katıldı.

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