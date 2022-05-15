Gençlik Bilişim Zirvesi yarın başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Gençlik ve Bilişim Festivali, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yerleşkesi Konferans Salonu ve Örnek Stadyumu’nda Türksat’ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları genel müdürlerinin konuşmacı olarak yer alacağı, toplam 9 oturumun, hackaton ve siber güvenlik yarışmalarının, çeşitli konser ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği festival programı İletişim Sponsorluğu ile Türksat tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, etkinliğin ikinci gününde saat 13.30’da başlayacak olan Türkiye’nin Uzay Yolculuğu başlıklı panele ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile birlikte konuşmacı olarak katılacak.