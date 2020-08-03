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Gençlerden ‘insansız su altı aracı’ projesi

GELECEĞİN İZMİR EKONOMİLİ MÜHENDİSLERİ, GELİŞTİRDİKLERİ İNSANSIZ SU ALTI ARACI PROJESİYLE SU ALTI ÇALIŞMALARINA YÖN VERECEK. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) MEKATRONİK KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PROJE, TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI (T3 VAKFI) TARAFINDAN 3 BİN 10 TL DESTEKLEME ALARAK İLK 30 TAKIM ARASINDA YER ALDI. 25 AĞUSTOS’A DEK SU ALTI ARACININ SIZDIRMAZLIK VE MANEVRA KABİLİYETİ VİDEOSUNU ÇEKECEK ÖĞRENCİLER, BU SON AŞAMANIN ARDINDAN 22-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ’NDE (TEKNOFEST 2020) YARIŞACAK.

Bilim ve Teknoloji 03.08.2020, 10:25
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Gençlerden ‘insansız su altı aracı’ projesi

Geleceğin İzmir Ekonomili mühendisleri, geliştirdikleri insansız su altı aracı projesiyle su altı çalışmalarına yön verecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mekatronik Kulübü öğrencileri tarafından geliştirilen proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 3 bin 10 TL destekleme alarak ilk 30 takım arasında yer aldı. 25 Ağustos’a dek su altı aracının sızdırmazlık ve manevra kabiliyeti videosunu çekecek öğrenciler, bu son aşamanın ardından 22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST 2020) yarışacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020’de İzmir’i temsil etmek amacıyla hazırlanan öğrenciler, İEÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul danışmanlığında 10 kişilik ekip oluşturdu. İEÜ Mekatronik Proje Koordinatörlüğü Eş Başkanı ve ECO-ROV Projesi Başkanı Orhun Onar, öğrenciler Doğukan Yılmaz, Mehmet Ali Aşkın, Mehmet Kılınçarslan, Erdem Erbaba, Hasan Erdem Ergen, Kaan Kocabaş, Denizcan Gökalp, Eyyüp Berkant Akın ve Aslı Zehra Özkan, Türkiye’nin teknoloji hamlesine, hazırladıkları insansız su altı aracı projesi ile destek olmayı amaçladı.

Türkiye çapında temsil

Çalışma hakkında bilgi veren İEÜ Mekatronik Proje Koordinatörlüğü Eş Başkanı ve ECO-ROV Projesi Başkanı Orhun Onar, “Üniversitemizi, Türkiye çapında bir yarışmada temsil edeceğiz. Yarışmadan edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri, İEÜ Mekatronik Kulübü toplantılarında diğer mühendislik öğrencilerine aktaracağız. Projemiz sonucunda oluşturacağımız robotomuz, TEKNOFEST 2020 İnsansız Su Araçları Yarışması’nda ‘ileri seviye’ kategorisinde yarışacak” dedi. Yarışmaya katılım için ilk iki aşamayı geçtiklerini ve 25 Ağustos’a dek su altı aracının sızdırmazlık ve manevra kabiliyetini içeren videosunu çekeceklerini aktaran Onar, şunları söyledi: “İlk aşama olan ön tasarım raporunda 79.67 puan alarak 43’üncü olduk. İkinci aşamada ise 83.50 puanla 13 basamak yukarı çıkarak 30’uncu sırada yer aldık ve ilk 35 takım arasında girerek son etabı geçme hakkını elde ettik. Videoyu çekmemizin ardından yarışmada yer alacağız. Bu süreçte, üniversitemiz ve İzmir Bilimpark ile dirsek temasında bulunduk. Aracımız, manipülatör kol sayesinde su altında nesne taşıma özelliğine sahip. Maksimum 4 metre derinliğe kadar su sızdırmazlık garantisi içeriyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edebildiğimiz aracımız, otonom kontrol seçeneğiyle de hareket edebiliyor. Robotumuzdaki kamerayla su altını gözlemleme imkanımız bulunuyor.”

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