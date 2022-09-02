Genç mühendis adayları ‘model uydu’ kategorisinde son 20’de

Bahçelievler İnovasyon Merkezi’ndeki genç mühendislerin ürettiği model uydu, 500 proje arasından sıyrılarak son 20 proje arasına girmeyi başardı.

Samsun merkezli düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda devam ediyor. Türkiye finallerinin yapıldığı festival alanda birçok kaşifin ürünleri sergileniyor. Bahçelievler İnovasyon Merkezi’nin gençlerle birlikte ürettiği insansız hava aracı, sualtı insansız hava aracı, füze, model uydu ve akıllı istasyon da festivaldeki stantta sergileniyor. Bahçelievler İnovasyon Merkezi gençlerinin festivalde model uydu kategorisinde son 20’ye girmeyi başararak finale kaldı.

Ayrıca Bahçelievler Mateverse Akademi bünyesinde tasarlanan ve kodlanan “Metaverse Türk Mitoloji Müzesi” de TEKNOFEST KARADENİZ’de sergileniyor. Aydın Üniversitesi hocası Özge Ünver ve Burak Kaya’nın öncülüğünde geliştirilen Metaverse Müzesi festivale gelen ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

“Metaverse eğitimi gibi çeşitli eğitimler veriyoruz”

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında verdikleri eğitimle ilgili Bahçelievler Belediyesi İnovasyon Merkezi ekibinden Gizem Bozkurt, “Bahçelievler Belediyesi olarak TEKNOFEST KARADENİZ’e geldik. İnovasyon merkeziyle birlikte buraya katıldık. TEKNOFEST KARADENİZ’de birçok teknolojik cihazımızı tanıtıyoruz. Birçok yarışmalara katıldık. Hocalarımızla birlikte metaverse eğitimleri veriyoruz. 3D’de ayarladığımız mitolojik kahramanlarımızla birlikte bir müze oluşturduk. VR gözlüklerimizle bu müzelerimizi gezebiliyoruz. VR gözlüklerimizle okçuluk eğitimi verebiliyoruz. Bu şekilde ürünlerimizi festivalde tanıtıyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak burada mobil öğretim merkezi, metaverse eğitimi gibi çeşitli eğitimler veriyoruz. Hocalarımızla birlikte geliştirdiğimiz bu eğitimler gençlere destek olmak amacıyla veriliyor. Belediye Başkanımız Doktor Hakan Bahadır’ın da destekleriyle güzel bir şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz. Hedefimiz gençlerin teknolojiyi kullanma ve üretme kapasitesini arttırmaktır” dedi.

“500 proje arasından son 20 proje arasına kaldık”

Model uydu projesiyle ilgili bilgiler veren Bahçelievler Belediyesi İnovasyon Merkezi ekibinden Yusuf Emre Sönmezgöz ise, “Model uydumuz 500 proje arasından son 20 proje arasına kaldı. TÜRKSAT’ın düzenlemiş olduğu 7. model uydu yarışmasına katıldık. Bu projemizdeki hemen hemen her şeyi kendi imkanlarımız, yerli imkanlarımızla ürettik. İçindeki kontrolcüsünden, mekanik sistemine kadar birçok kompetentini kendi atölyemizde ürettik. Bu takımda 6 kişi çalıştı. 3 farklı cisimden yazılım, mekanik ve elektronik olmak üzere. Arkadaşlarımız buna 6-7 ayını verdiler. Aslında bu takım 3 senelik bir takımdır. Son 6-7 ayda bu raporlamalarını ve üretimini tamamladılar. Bize bu konuda destek veren Bahçelievler Belediyesi İnovasyon Merkezine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır’a bize sağladığı imkanlar için şükranlarımı sunuyorum. Model uydunun dış kabuğunu kendi imkanlarımızla kevlardan ürettik. Cam elyaf ile kapladık. Projemizi dışına kalıp dökerek ürettik. İlk önce 3D yazıcıdan kalıbımızı bastırdık. Sonra üzerine kevları kaplayarak ve belli kompozit malzemelerle birleştirerek kurumasını bekledik. Daha sonra cam elyaf kapladık ve sağlamlığını arttırdık. Kevlar çok sağlam ve pahalı bir malzemedir. Kolay kolayda kırılacak bir malzeme değildir. 20 takım arasından sadece biz projemizde kevları kullandık” diye konuştu.