Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması’nın (Sİ-RO) ikinci gününde Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu.

Sivas 4 Eylül Spor Vadisinde düzenlenen Uluslararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı yarışması farklı iller ve ülkelerden gelen 56 takımın katılımıyla gerçekleşti. Takımlar kendi geliştirdikleri İHA’larla verilen görevleri tek tek yerine getirerek en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalıştı.

Azerbaycan’a destek

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören Albatros Takımının kaptanı Yusuf Çıbıkçı, kardeş ülke Azerbaycan ekibine başarılar dileyerek, “Yarışmalar hızla devam ediyor, şu an ikinci günündeyiz. Geliştirmelerimizi tamamladık, testlerimizi yapıyoruz. Azerbaycan’dan gelen arkadaşlarımız var. İnşallah onlardan da derece bekliyoruz. Biz de iddialıyız. İnşallah derece alacağız” şeklinde konuştu.