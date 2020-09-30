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Genç girişimciden uyarı"Kişisel verileriniz güvende değil’’

MOBİL TELEFONLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİREN GENÇ GİRİŞİMCİ SERHAT SAPCI, KİŞİSEL VERİLERİN ELE GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA TELEFON KULLANICILARINI UYARDI.

Bilim ve Teknoloji 30.09.2020, 16:55
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Genç girişimciden uyarı"Kişisel verileriniz güvende değil’’

Mobil telefonlar için uygulama geliştiren genç girişimci Serhat Sapcı, kişisel verilerin ele geçirilmesi konusunda telefon kullanıcılarını uyardı. Günümüzde kişisel verilerin ele geçirilmesinin çok kolay olduğunu söyleyen Sapcı, "Mesela herhangi bir fotoğraf filtresi için bir uygulamaya vereceğiniz kameraya ve galeriye ulaşım yetkisi ile tüm galeriniz kopyalanabilir" dedi.

Cep telefonlarına gelen bilinmeyen numaraları açmak istemeyenlerin indirdiği uygulamalardan olan GBT numara sorgulama, Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle sanal marketlerden kaldırıldı. Servet Sapcı ve Kerem Bekman ile birlikte bu uygulamayı geliştiren genç girişimci Serhat Sapcı, her yaştan telefon kullanıcılarına telefon uygulamalarıyla ilgili önemli tüyolar verdi. Mobil oyun sektöründe yoluna devam eden Sapcı, GBT numara sorgulama uygulaması ile edindiği tecrübeleri paylaştı. Uygulamanın farklı platformlarda on milyonlarca kişi tarafından indirildiğini söyleyen Sapcı, "Eskiden bulunan 118’li hatlarda bilmediğimiz numaraları sorgulayıp kim olduğunu öğrenebiliyorduk. Bu sistemin daha detaylı halini uygulamaya taşıyıp bu programı geliştirdik. Algoritmamız sayesinde merak ettiğiniz numarayı yazdığınızda kaç çeşit farklı kayıt varsa hepsini adetleriyle beraber liste şeklinde görebiliyoruz. Bu uygulama ile devletin birçok suçluya ulaşmasına da yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile uygulamanın marketten kaldırıldığını söyleyen Sapcı, çalışmalarına oyun sektöründe devam ettiklerini belirtti. Telefona yüklenen basit bir uygulama ile kişisel verilerin kopyalanmasının mümkün olduğunu söyleyen Sapcı, telefon kullanıcılarına uyarılarda bulundu.

"Günümüzde verilerin elde edilmesi çok kolay" diyen Sapcı, "Mesela herhangi bir fotoğraf filtresi için bir uygulamaya vereceğiniz kameraya ve galeriye ulaşım yetkisi ile tüm galeriniz kopyalanabilir. Uygulamalar konusunda kişilerin kendilerini güvende tutması sadece bu önlemlerle bile bazen yeterli olamayabiliyor. Yakın bir arkadaşınızın dikkatsizliği içinde sizin de yer aldığınız bir fotoğrafın bu yöntemle yedeklenmesine neden olabilir. Aynı şekilde cep telefonu numaralarının da yedeklenmesi üçüncü bir şahsın kendi rehberine erişime izin vermesiyle oluyor. Bu nedenle kişisel olarak bilinçli olabilirsiniz ama çevrenizi bilinçlendirmediğiniz sürece kişisel verileriniz güvende değil" ifadelerini kullandı.

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