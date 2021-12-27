Genç girişimci ve proje üretim merkezi başarılı bulundu

Kağıthane Belediyesi’nin hayata geçirmeyi planladığı Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı. Merkezin yeni yılda faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı. Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi ile ilgili ’Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza yapılan proje başvurusu değerlendirilmiş olup Ajansımız Yönetim Kurulu tarafından başarılı bulunarak desteklenmesi kararlaştırılmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

Merkez sayesinde gençlere kodlama, siber güvenlik, oyun geliştirme, proje üretim ve girişimcilik alanlarında ücretsiz eğitimler verilecek. Her bir eğitimin 6 ay süreceği Merkez’de gençlerin iş sahibi donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Kağıthaneli 15-29 yaş aralığındaki gençlerin yararlanacağı Merkez, günümüz modern çağının gereklerine en uygun eğitim modelinde hizmet verecek.

Merkez Mahallesi’nde inşasına başlanacak Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi’nin yeni yılda faaliyete geçmesi hedefleniyor. Kağıthane Belediyesi proje ile ilgili Teknopark İstanbul, ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaptı.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projenin, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Öztekin, ’’Son dönemde Kağıthane, gençlerin en çok tercih ettiği ilçelerin başında geliyor. Son dönemdeki taşınma hareketliliğine baktığımızda 18-30 yaş aralığı gençlerimizin Kağıthane’yi tercih ettiğini görüyoruz. Genç nüfusun bu kadar çok olduğu ilçemizde gençlere yönelik projelerimiz de ayrı önem arz ediyor. Gençlerimizin meslek sahibi olabilecekleri, kendi işini kurabilecekleri yeni bir hizmet merkezi kazandırıyoruz.’’ dedi.