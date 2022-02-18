Genç girişimci Cemil Kumaşçıoğlu: “Teknolojiyi yakalamak zorundayız”

Ankara’da mekan girişimleriyle adından sıkça söz ettiren işadamı Cemil Kumaşçıoğlu, sürekli değişen ve yenilenen teknoloji takip edilmezse değişimin duracağını belirterek, ’’Anlam vermekte zorlansak da teknolojiyi yakalamak zorundayız’’ dedi.

“Alaçatı Kafası Ankara” ve “Adana Ocakbaşı Çankaya” mekanlarının kurucu ortağı olan Cemil Kumaşçıoğlu, özellikle pandemi sonrası tüm hizmet sektörlerinin dijitale kaydığını hatırlatarak, ’’Artık teknolojiden kaçamayacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır bankaya gitmediğimi fark ettim. Mobil bankacılık olayları hepimize teknolojiyi sevdirdi diyebilirim. Qr kodlu menülerle bizler de müşterilerimize steril bir ortam sunuyoruz. Artık her şey dijital. Hatta dijital artık o kadar önemli ki hem kriptolar hem NFT’ler hem Metaverse derken artık dünya tamamen dijitale döndü. Biliyorsunuz ki şu aradalar herkesin dilinde olan bir şey VR gözlüklerle oluşturulan sanal dünya. Çok tuhaf şeylerden bahsediliyor. Çılgınca şeyler. Anlam vermekte zorlansam da bazen hak vermek ve yakalamak zorunda olduğumu hissediyorum. Gözlüğü takıyorsunuz ve dijital bir dünyaya yolculuk yapıyorsunuz. Yemek yiyorsunuz, dokunuyorsunuz, karşı tarafı resmen hissediyorsunuz. Akıl sağlığımız yerinde kalmayacak neredeyse. Zaten bir kesim tamamen bilgisayar başında ve hiç hareket etmiyor. Tek değerli ve mutlu hissettikleri yer orası. Bir de siz o insana tamamen mutluluğu verdiğiniz bir dünya oluşturursanız iyice hipnoz olacaktır. Bu biraz eğlenceli gözükse de ben tehlikeli buluyorum’’ dedi.

Metaverse ve NFT’ler hakkında önemli açıklamalarda bulunan işadamı Kumaşçıoğlu şunları söyledi:

’’Şimdi de sanal arsa çılgınlığı başladı. Karşılığı olmayan bir dayanağı olmayan arsalara milyon dolar paralar ödeniyor. NFT adı altında 2D piksel maymun görsellerine servetler ödüyorlar. Anlam vermekte zorlanıyorum ama bir yandan da ayak uydurmaya çalışıyorum. Ortaköy’de yer kalmamış örneğin. Müşterilerimizin arasında bu işlerle uğraşan çok insan var. Ara ara danışıyorum. Onlar da henüz bu durumun bir beta sürümü olduğunu söylüyorlar. Yani bu yaşadıklarımız neredeyse bir hiç. Ürkütücü ve heyecan verici. Saçma da bulsak, anlam da veremesek sanırım bu dünyada bizde yerimizi almak zorundayız’’ diye konuştu.