Genç bilim insanlarına robotik ve kodlama atölyesi

Ankara Kahramankazan Belediyesi’nce ilçedeki bir lisede robotik ve kodlama atölyesi oluşturuldu. Atölye sayesinde algoritmik, hesaplamalı ve düşünme becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, kendi robotlarını, oyunlarını ve yazılımlarını üretme fırsatı bulacak.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne robotik ve kodlama atölyesi kazandırıldı. Atölyenin açılışını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğretmen ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. Atölye sayesinde algoritmik, hesaplamalı ve düşünme becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, kendi robotlarını, oyunlarını ve yazılımlarını üretme fırsatı bulacak. Atölyede ayrıca, metinsel kodlama seviyesinde eğitim alan öğrenciler, çeşitli kodlama programlarının kullanılmayı öğreniyor. Öğrenciler böylece, kendi ürettikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak deneyim kazanacak.

Her zaman yanınızdayız

Öğretmen olan Başkan Oğuz, atölye ile öğrencilerin teknolojiyi yaşayarak, öğreneceklerini belirterek, “Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Okul Müdürü İlhami Şirin de, “Okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında her zaman yanımızda olan Başkanımız Serhat Oğuz ve belediyemize atölyemizin açılmasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.